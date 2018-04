Qual é a maior palavra da língua portuguesa registrada no dicionário?

Você sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa registrada em dicionário?

Então, respire fundo, segure o fôlego e tente dizer, sem errar, pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico.

A equipe da BBC Brasil em Londres foi submetida à prova de fogo. Foram necessários alguns minutos – acompanhados de algumas engasgadas – para que a palavra fosse finalmente pronunciada.

Com 46 letras, a palavra foi registrada em 2001 no dicionário Houaiss e descreve o indivíduo que possui doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas.

Apesar do tamanho, pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico está longe de ser uma das maiores palavras do mundo.

A isso se deve ao fato de que o português é uma língua flexiva (também chamada de flexional ou fusional), diferentemente do húngaro, por exemplo, que é uma língua aglutinante, ou seja, que tende à aglutinação.

"Nós aglutinamos também, mas não tanto como em outras línguas. Nossos limites, especialmente na língua do dia a dia, são bem curtos", resume o professor Pasquale Cipro Neto à BBC Brasil.

Algumas palavras, contudo, não estão dicionarizadas, sendo restritas à literatura médica. É o caso do nome químico da maior proteína do mundo, conhecida como titina. A palavra possui 189.819 letras. São necessárias cerca de 3,5 horas para pronunciá-la.

No Reino Unido, uma das maiores palavras registradas é o nome de uma estação de trem numa cidade do País de Gales: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Veja algumas das maiores palavras do mundo em outros idiomas:

Alemão: Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft (“Associação dos Funcionários Subordinados da Construção da Central Elétrica da Companhia de Barcos a Vapor do Danúbio”)

Dinamarquês: speciallaegepraksisplanaegningsstabiliseringsperiode (Período de estabilização para a prática médica de um especialista)

Espanhol: electroencefalografista (quem estuda pratica a Eletroencefalografia)

Francês: anticonstitutionnellement (algo que vai contra a Constituição)

Grego: λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων (A palavra é mencionada na comédia As Mulheres na Assembleia, escrita por Aristófanes - 447-385 a.C.)

Holandês: Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden (Preparação para um desfile infantil de carnaval)

Húngaro: megszentségtelenithetetlenségeskedéseitekért (descreve o comportamento de alguém que não pode ser desacatado)

Italiano: precipitevolissimevolmente (alguém que age de maneira precipitada)

Sueco: Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoraeistoa do anläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten (trabalho preparatório de contribuição para a discussão sobre o sistema de manutenção de suporte do material do dispositivo de inspeção do simulador de aviação da artilharia de costa do norte do Mar Báltico)