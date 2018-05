As teorias sobre a estranha criatura achada nos Estados Unidos que "parece um lobo", mas não é

Direito de imagem Montana Fish, Wildlife and Parks Image caption Teorias bizarras têm circulado na internet desde que o animal foi morto por um fazendeiro

Especialistas em vida selvagem nos Estados Unidos estão intrigados com um animal "parecido com um lobo", morto por um fazendeiro no estado de Montana. "Não temos idéia do que seja isso", disse em entrevista a um jornal local o porta-voz do Departamento de Pesca, Vida Silvestre e Parques de Montana (FWP, na sigla em inglês), Bruce Auchly. O órgão espera o resultado de um teste de DNA para desvendar o mistério.

Em um comunicado à imprensa, o Departamento descreve a criatura como "fêmea, jovem, não lactante e membro da família dos canídeos, que inclui cachorros, raposas, coiotes e lobos".

Depois de inspecionar a criatura, os especialistas disseram, entretanto, duvidar que fosse um lobo, pois seus dentes eram muito curtos, as patas dianteiras anormalmente pequenas e as garras muito grandes.

O resultado do teste de DNA para identificar afinal que espécie seria essa deve demorar até uma semana. Enquanto não sai, teorias bizarras têm circulado na internet sugerindo que poderia se tratar, por exemplo, de um lobisomem, de um jovem urso pardo ou de um parente de Pé-grande.

O fazendeiro atirou na criatura na semana passada, quando percebeu que se aproximava do seu rebanho

Segundo especialistas, o corpo do animal apresenta características diferentes das que são comuns em um lobo

"As orelhas são muito grandes. As pernas parecem curtas. As patas parecem um pouco pequenas, e a pelagem é estranha", diz especialista

"Várias coisas me chamaram a atenção quando vi as fotos", disse Ty Smucker, especialista em gerenciamento de lobos do FWP.

"As orelhas são muito grandes. As pernas parecem um pouco curtas. As patas parecem um pouco pequenas, e a pelagem parece estranha. Tem realmente algo de estranho nisso."

A agência registrou as teorias "míticas" que estão circulando on-line, incluindo a de que o animal poderia ser um lobo gigante.

"Em primeiro lugar, lobo gigante era uma música da banda americana Grateful Dead, de 1971", brinca Auchly. "Eu conheço, já a ouvi muitas vezes", diz ele.

"A questão número dois é: o lobo gigante é um animal pré-histórico, como os mastodontes e os tigres dentes de sabre; por isso, não existe."

Patas do animal estão entre as partes que chamaram a atenção e que intringram especialistas

Entre as teorias que estão sendo divulgadas na internet, alguns dizem que a região está muito ao norte para o animal ser o lendário Chupa-cabra. Outros se perguntam se pode ser um Dogman, uma figura folclórica em Michigan, por exemplo.

Outros acham que é um coilobo (uma mistura de lobo e coiote), ou talvez um cão-lobo criado em cativeiro e depois solto na natureza.

A caça a lobos é permitida no estado de Montana e os moradores também têm permissão para matá-los se ameaçarem suas propriedades, informou o FWP em seu comunicado à imprensa.

Na semana passada, especialistas que pesquisam esses animais estimaram a existência de aproximadamente 900 lobos em todo o estado.