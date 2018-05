Cachorra dá à luz oito filhotes em terminal de embarque de aeroporto

Direito de imagem Reprodução/Twitter Image caption Ellie amamenta seus oito filhotes no Aeroporto Internacional de Tampa

Uma cadela-guia entrou em trabalho de parto inesperadamente no meio do Aeroporto Internacional de Tampa, na Flórida, pouco antes do horário do voo de suas donas - uma delas, com deficiência visual.

Ela deu à luz oito filhotinhos com ajuda da equipe médica do departamento de bombeiros de Tampa.

A labradora Eleanor Rigby, ou 'Ellie', tem dois anos e trabalha como guia. Suas donas – uma mãe e filha – sabiam que ela estava grávida, mas não tinham percebido que ela estava tão perto do fim da gestação.

As duas estavam prestes a embarcar para a Filadélfia, mas acabaram perdendo o voo. Além de Ellie, elas também levaram o cão-guia Nugget, que é o pai dos filhotes.

A família agora tem mais sete cachorrinhos e uma cachorrinha.

Direito de imagem Reprodução/Twitter Image caption Ellie e seus filhores em meio ao terminal de voo

Direito de imagem Reprodução/Twitter Image caption A dona de Ellie acompanhou o parto e confortou a cadela depois

Os funcionários do departamento de bombeiros de Tampa Larry Glanton e Natalie Brown ajudaram Ellie durante o trabalho de parto. Os filhotes nasceram no meio do terminal de embarque sob o olhar curioso de diversos passageiros.

O departamento de bombeiros de Tampa publicou um vídeo em seu Twitter:

Direito de imagem Reprodução/Twitter Image caption Larry Glanton (de azul) e Natalie Brown (de branco) ajudaram no parto

Direito de imagem Reprodução/Twitter Image caption O cão-guia Nugget, pai dos filhotes, observa enquanto Ellie dá à luz

Direito de imagem Reprodução/Twitter Image caption Ellie observa um de seus filhotes no terminal de embarque

Funcionários do aeroporto se divertiram com a cena e postaram no Twitter: "Um dia e tanto para essa mamãe no portão F80."

O parto surpresa terminou com aplausos e latidos.

Direito de imagem Reprodução/Twitter Image caption A dona de Ellie abraça a cachorra enquanto os filhotes descansam

Em vez de pegar outro voo, a família – incluindo os dez cachorros – decidiu ir de carro de Tampa até a Filadélfia, um caminho de 1,6 mil km.