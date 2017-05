Bebê e criança são resgatados de carro capotado em enchente nos EUA

Um bebê e uma criança foram resgatados de um carro que capotou durante uma enchente no Texas, nos Estados Unidos, por desconhecidos que passavam por ali.

As imagens do resgate dramático mostram as pessoas tentando tirá-los e pedindo para chamar a polícia. Finalmente, as crianças são retiradas do veículo e recebem os primeiros socorros.

Addy Ocheltree, de 18 meses, e seu irmão, Marshall, de 4 meses, sobreviveram. Segundo a rede de TV americana NBC News, Addy está em condição estável no hospital e Marshall foi liberado.