Fotógrafa capta segredos e truques das plantas para atrair seus polinizadores

Direito de imagem Heather Angel

Os segredos da polinização - o transporte de grãos de pólen de uma flor para a outra - são o tema de Pollination Power, livro em que a fotógrafa e cientista britânica Heather Angel fez impressionantes flagrantes dos segredos e truques usados pelas plantas para fazer com que o vento não seja o único a ajudar em sua reprodução.

As imagens são um relato para lá de colorido dos diferentes métodos de polinização utilizados pelas plantas.

Algumas flores, como a 'Calceolaria uniflora', atraem mariposas e borboletas com a ajuda de pelos minúsculos, invisíveis ao olho humano.

A fragrância da flor é mais uma arma para atrair polinizadores.

Durante os últimos anos, Angel especializou-se em fotografar a "vida íntima" das flores no Reino Unido e outros países.

As fotos mostram mais do que apenas o pouso de polinizadores sobre as plantas - o momento exato em que eles liberam pólen também fica registrado.

Angel utilizou um flash ultravioleta para realçar as cores brilhantes das flores.

Isso foi crucial na missão de retratar polizinadores noturnos, como mariposas.

Na foto acima, por exemplo, um beija-flor e uma mariposa polinizam um gervão.

Angel já publicou mais de 60 livros com imagens de natureza.

Em seu blog, a fotógrafa e cientista oferece conselhos sobre como capturar images de polinizadores.

Explica, por exempo, quais lentes usar e até como se aproximar dos insetos e animais sem espantá-los.

