Um pedestre escapou da morte por um triz após um carro desgovernado capotar no Reino Unido.

Nas imagens, o homem é visto quase sendo atropelado pelo veículo, que gira no ar.

O pedestre cai no chão e um segundo carro freia próximo a ele.

A polícia de Leeds, no norte da Inglaterra, diz que ninguém ficou ferido com gravidade no incidente.