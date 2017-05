'É como se espremessem o meu cérebro': Vídeo mostra sofrimento causado por dor de cabeça extrema

Imagine ter de bater a cabeça contra a parede para tentar aliviar uma cefaleia, de tão insuportável a dor.

Por ser tão dolorosa, a cefaleia em salvas é mais conhecida como "dor de cabeça suicida", pois alguns pacientes chegam a tentar provocar a própria morte para acabar com o sofrimento.

"É como se alguém espremesse seu cérebro e o arrancasse de sua cabeça", diz a paciente Rachel Starbuck.

Alguns pacientes relatam sofrer desse tipo de dor até oito vezes ao dia, cada crise durando de 15 minutos a até três horas.

Médicos ainda não sabem a causa das dores de cabeça suicidas. Mas uma pesquisa do Hospital King's College, em Londres, busca encontrar respostas.

Injeções de esteroides são usadas para aliviar a dor momentaneamente, mas a chave parece estar em um dispositivo implantando na cabeça do paciente, para estimular as terminações nervosas e talvez acabar com a dor.

Até o fim do ano passado, cerca de 80 pacientes ao redor do mundo haviam sido submetidos à estimulação, e seis em cada dez relataram melhora significativa nos sintomas.