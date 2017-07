Roupa preta realmente esquenta mais no calor?

Direito de imagem Getty Images Image caption Se houver vento e a camiseta for folgada, a melhor opção é a preta

Faz calor. Muito calor. Como devo me vestir?

Sem considerar as questões estéticas, a cor das roupas que você escolher pode ajudá-lo a se sentir mais fresco.

No entanto, ao contrário do que dizem o instinto e a sabedoria popular, branco não é necessariamente a melhor opção.

De modo geral, a melhor opção, de acordo com a ciência, é usar roupas largas e pretas.

Transmissão de calor

"As pessoas acham que roupas brancas são melhores porque refletem a luz solar, enquanto as pretas a absorvem e a transformam em calor", diz Arturo Quirantes, professor da Universidade de Granada, na Espanha, e autor do blog científico El profe de Física (O professor de Física).

A sabedoria popular recomenda sempre usar camisetas brancas no verão

Mas essa noção não leva em conta um fator importante: o fato de que nosso corpo também gera calor.

"Nós emitimos energia térmica. Se usamos roupa branca, o calor que emitimos rebate contra o tecido e não consegue sair", diz o cientista.

"No entanto, se o tecido é preto, ele o absorve. E, se houver vento, ele leva o calor por convecção (processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga através do transporte de matéria), que é um mecanismo eficiente para nos manter frescos."

Isso, acrescenta, é o que explica porque os beduínos, acostumados a viver sob o escaldante calor do deserto, têm o corpo todo coberto por uma manta preta.

"O elemento chave na roupa beduína é que, além de ser preta, ela fica solta. Isso faz com que sejam criadas as correntes de convecção, que permitem que o corpo expulse o calor de forma mais eficiente", explica o professor.

Estudo feito na década de 1980 desmascara a ideia popular de que roupas escuras nos dá mais calor

Quirantes refere-se a um estudo dos anos 1980 amplamente citado e publicado na revista científica Nature, em que pesquisadores analisaram como as roupas usadas por beduínos influenciavam sua temperatura corporal.

O estudo contestou a ideia corrente de que roupas escuras provocam mais calor.

Variáveis

Mas é importante ressaltar que, se modificarmos alguns fatores, tais como a presença ou ausência de vento, ou se a roupa é larga ou justa, as coisas mudam.

Se não houver vento e a pessoa for usar uma camisa apertada, o melhor, nesse caso, é a cor branca, para rebater o calor.

E o vermelho, o verde, o amarelo ou o azul?

Quanto mais escura for a roupa, mais calor absorverá e refletirá menos

Na verdade, "falamos basicamente de preto e branco porque são os extremos" da escala, diz o professor de Física.

"Um objeto é branco porque reflete toda a luz que o atinge. O preto, em contraste, absorve tudo e não emite nada. No meio há toda uma gama de cores."

Quanto mais escura é a roupa, conclui, mais calor absorverá e refletirá menos. E, quanto mais clara, fará exatamente o contrário.