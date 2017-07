Por que novo recurso com mapa do Snapchat gera alerta sobre segurança de jovens

Image caption O Snap Map permite que usuários exibam localização precisa

Um novo recurso do Snapchat está causando preocupação e, pelo menos no Reino Unido, levou escolas a alertar pais de alunos sobre a segurança de crianças e adolescentes.

O Snap Map permite que usuários compartilhem sua exata localização em tempo real com sua lista de contatos.

Segundo estimativas de consultorias de mídias sociais, quase 25% dos cerca de 200 milhões usuários ativos do aplicativo são menores de 18 anos.

Mas a Snap, a empresa responsável pelo Snapchap, afirma que o recurso é opcional e pode ser desativado a qualquer momento pelos usuários.

O que é?

O Snap Map foi lançado em 21 de junho e permite que usuários vejam mapas junto a fotos e vídeos compartilhados. E também permite que usuários compartilhem sua localização para "amigos" no aplicativo.

Usuários que fazem isso aparecem no mapa como um avatar.

Preocupações

Escolas britânicas criticaram a precisão do serviço, alegando que ele poder ser usado para mapear rotas e locais usados por crianças. A preocupação é com o fato de que listas de "amigos" possam conter pessoas que os usuários não conhecem realmente.

A Snap foi criticada ainda por ter adicionado o recurso ao aplicativo sem um anúncio mais detalhado de como ele funciona.

Direito de imagem Getty Images Image caption Precisão do serviço oferecido pelo aplicativo preocupa pais e educadores

"Empresas de tecnologia constantemente desenvolvem suas plataformas, mas gostaríamos de encorajá-las a providenciar informações que ajudem pais e jovens a saber como usá-las com segurança", disse Rose Bray, porta-voz da NSPCC, ONG britânica de proteção infanto-juvenil.

"Pais poderiam receber algum tipo de aviso para que possam conversar com as crianças".

A BBC conversou com uma mãe, Paula, que contou ter ficado surpresa ao saber que o filho de 11 anos tinha optado por compartilhar sua localização no Snapchat.

"Eu não sabia coisa alguma sobre aquilo (o novo recurso). Alguém na escola contou a ele e aos colegas", disse Paula.

"Fiquei preocupada porque isso permite que você possa ser localizado por bullies ou pedófilos."

O que diz a Snap?

Em um comunicado, a Snap disse que a segurança dos usuários "é muito importante".

"Queremos assegurar que usuários, pais e educadores tenham informações precisas sobre como o Snap Map funciona."

A empresa disse ainda que o Snap Map fica desligado como padrão e que é um recurso opcional do aplicativo. Segundo a empresa a precisão da localização é para permitir que usuários possam encontrar uns aos outros.

"A maioria da interações no Snapchat ocorre entre amigos, ao contrário de outras redes sociais desenhadas para que as pessoas descubram novos contatos", disse ainda a empresa.

No entanto, a Snap não comentou uma pergunta na BBC sobre a falta de mais informações por ocasião do lançamento do Snap Map.

Como desligar?

Para desativar o rastreamento de localização no Snapchat, siga esses passos: