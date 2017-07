Fã número um: o policial aposentado que tem a maior coleção de Hello Kitty do mundo

O policial aposentado japonês Maseo Gunji é apaixonado pela Hello Kitty.

Ele tem a maior coleção oficial do mundo - são mais de 5 mil itens.

Gunji conta que a personagem teve um papel importante em seus anos na polícia, época em que estava sob constante pressão.

"Ficava relaxado ao olhar para os olhos e o rosto da Hello Kitty", acrescenta.

A personagem, diz, era a sua "fonte de energia". Ele gastou cerca de R$ 820 mil para montar a coleção.

Sua mulher, Yoshiko, sabe que tem de dividir o amor do marido com a "gatinha", mas diz que isso não incomoda.

"Não me importa o quanto ele gasta com a Hello Kitty. As pessoas precisam deixar suas marcas no mundo", defende.

"E ele vive para a Hello Kitty."

Há três anos, a empresa por trás da famosa personagem japonesa surpreendeu o mundo ao anunciar que ela não era uma gata, como sempre se pensou.

"A Hello Kitty é uma menininha alegre e feliz, com um coração de ouro", declarou na ocasião a Sanrio, que possui os direitos da marca, em seu site.