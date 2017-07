A fascinante imagem de incêndio tóxico em depósito de enxofre

Ao atender um chamado em uma usina de reciclagem em Worland, no Estado de Wyoming (Estados Unidos), os bombeiros se depararam com um fogo diferente do que estão acostumados: um incêndio de enxofre.

O enxofre queima com chamas azuis e, conforme o fogo se espalha, as chamas giram do chão para cima de uma forma bonita e assustadora ao mesmo tempo.

É que, apesar de bonitas, as chamas criam um gás tóxico chamado dióxido de enxofre.

A substância já havia se misturado com o solo, então o que você vê no vídeo não é 100% enxofre.

O enxofre na usina vinha de restos de uma fábrica abandonada no norte da cidade.

O corpo de bombeiros de Worland jogou uma quantidade mínima de água apenas para reduzir a temperatura do enxofre e acabar com o incêndio.

Foi uma medida arriscada, já que o dióxido de enxofre diluído em água pode gerar ácido sulfuroso, mais conhecido como “chuva ácida”.