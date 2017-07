Seis recordes batidos pela série Game of Thrones, que inicia sua penúltima temporada

Direito de imagem AP Image caption A série do canal HBO Game of Thrones continua triunfando

O inverno chegou.

Com essa famosa frase de Game of Thrones, milhões de fãs se reuniram no mundo todo neste domingo para a estreia da sétima e penúltima temporada da série televisiva do canal HBO, uma das mais populares da história.

A série é baseada na popular saga de ficção científica escrita por George R.R. Martin chamada Song of Ice and Fire (As Crônicas de Gelo e Fogo, em português), e narra a guerra de dinastias pelo controle do continente Westeros.

Até a sexta temporada, a adaptação televisiva se baseou nos seis livros da saga de maneira livre, ainda que guiada por Martin, que é o produtor executivo.

A novidade da sétima temporada é que a série toma seu próprio caminho e não estará mais baseada na literatura, já que Martin não terminou de escrever os últimos livros da história.

Com uma mistura sagaz de intriga, violência, sexo e reviravoltas inesperadas e dramáticas, a audiência de Game of Thrones - GOT para os fãs - multiplicou-se a cada temporada.

Direito de imagem HBO/PA Wire Image caption A atriz Emilia Clarke interpreta Daenerys Targaryen

A primeira temporada, de 2011, teve 2,52 milhões de telespectadores, enquanto a última acumulou 8,1 milhões. Não é descabido pensar que a estreia da saga de Jon Snow e Daenerys Targaryen possa superar até mesmo esses últimos números.

GOT se destacou por quebrar vários recordes, alguns registrados no livro Guinness. Listamos os principais:

1. O programa de televisão mais popular do mundo

Segundo a Parrot Analytics, uma empresa de dados que mede a demanda mundial de audiência por conteúdo televisivo, GOT teria uma média diária global de 7.191.848 Demand Expressions (uma medida usada pela companhia para medir a audiência, assim como o compartilhamento entre as pessoas, as menções nas redes sociais e outros fatores para estimar a demanda de espectadores para vários programas),

De acordo com o livro Guinness dos Recordes, essas cifras fazem com que Game of Thrones possa ser considerada a série mais popular no mundo atualmente.

Direito de imagem AP Image caption A última temporada da série será transmitida, segundo as previsões, em 2018

2. E o mais pirateado

Em 2016, o site de monitoramento TorrentFreak classificou Game of Thrones como o programa de TV mais baixado ilegalmente pelo quinto ano consecutivo.

O final da sexta temporada, lançada em 26 de junho de 2016, foi compartilhado através de 350 mil canais piratas simultaneamente.

Em segundo e terceiro lugar ficaram The Walking Dead e Westworld, respectivamente.

Direito de imagem Reuters Image caption Game of Thrones conquistou 12 dos 23 prêmios Emmy para os quais foi indicada em 2016

3. Acumula a maior quantidade de prêmios Emmy para uma série em um mesmo ano

Durante a 68º edição dos Prêmios Emmy celebrada em Los Angeles em 2016, a série ganhou 12 prêmios - mais do que nenhuma outra série conseguiu em um mesmo ano.

4. Protagonizou a maior transmissão simultânea do mundo

Uma amostra do alcance global de GOT é a quantidade de seguidores que a série tem no mundo todo.

O segundo episódio da quinta temporada foi transmitido simultaneamente em 173 países e territórios diferentes a partir da madrugada de segunda-feira 20 de abril de 2015, sendo a maior transmissão realizada até agora.

5. GOT foi usada para a maior adaptação de um mundo fictício em Minecraft

A série gerou um projeto do videogame Minecraft para recriar seu cenário fictício, Westeros.

Até 4 de fevereiro de 2015, o projeto de WesterosCraft havia traçado cerca de 806,5 km² de Westeros - incluindo Riverrun e Winterfell - que cobre uma área de aproximadamente 22.000 x 59.000 blocos de Minecraft.

O objetivo do projeto é usar o ambiente para um jogo de personagens baseado na série.

Direito de imagem Getty Images/ Chris Jackson Image caption Fingleton morreu em fevereiro de 2017

6. Teve o ator mais alto do mundo

O Livro Guinness dos Recordes afirma que GOT é a série que teve o ator mais alto em seu elenco.

Trata-se do britânico Neil Fingleton, que media 2,29 metros de altura e fez o papel de Mag the Mighty, o gigante do Exército de Mance Rayder.

Fingleton morreu em fevereiro de 2017 devido a insuficiência cardíaca.