Cientista francês ensina a 'fazer música' com as areias do deserto

Se você for a uma área no norte do deserto do Saara, no Marrocos, conseguirá ouvir uma música intrigante. Ela não é criada por humanos, mas sim, pelo movimento da areia das dunas.

O físico francês Stéphane Douady se dedica há mais de 15 anos ao estudo desse fenômeno. Ele descobriu que esses intrigantes sons são produzidos pelo movimento dos grãos de areia - na interação com o vento, a gravidade ou a umidade do ar.

Ele explica como esses sons surgem ou podem ser "tocados" pelo homem neste trecho do documentário 'Cherche Toujours', de Mathias Théry, disponível no YouTube.