As dicas do menino de 12 anos que virou CEO

Image caption Com apenas 12 anos, Jenk Oz é chefe de um portal criado por ele mesmo

Jenk Oz é um empreendedor britânico que criou um portal de conteúdo para crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos.

Mas este não é o motivo pelo qual a mídia o procura para entrevistas: o que chama a atenção é o fato de que Oz tem apenas 12 anos.

Ele vive em Oxford, a pouco mais de 90 km de Londres. E foi em uma sala de aula que se deu conta de que algo o diferenciava dos colegas, já aos oito anos.

Enquanto as outras crianças passavam as horas vagas jogando futebol ou videogame, Oz escrevia uma peça de teatro, fazia um curso de grafite e treinava para ser DJ.

Direito de imagem Dmitro2009 Image caption Diferentemente de colegas de classe, Oz se dedicava a atividades como cursos de graffiti em seu tempo livre

Os colegas começaram a querer acompanhá-lo. Foi quando o menino teve uma epifania.

Nasce um portal

Oz apresentou sua ideia na escola: um portal de conteúdo em que crianças e adolescentes poderiam se inteirar das atividades mais legaisda semana.

Três anos depois nasceu o iCoolKid, no qual os jovens têm acesso a temas tão diversos como música, ciência e arte.

Image caption O iCoolKid tem notícias sobre diversos temas, dirigidas ao público entre 8 e 15 anos

Artigos como "E se o tiranossauro cheirasse a rosas?" misturam-se a outros como "Os melhores acampamentos de verão de 2017".

A BBC entrevistou o "CEO precoce" para perguntar quais dicas de sucesso ele dá, inclusive para adultos.

São quatro.

1. Trabalhe em equipe

"O mais importante é formar o que chamo de diretoria ideal", explica Oz.

Na sua opinião, ela deve ser formada por cinco ou seis pessoas.

2. Aposte na diversidade

Os integrantes dessa junta devem ter "procedências diferentes e experiências de vida distintas".

E aconselha que, mesmo em um negócio de crianças e dirigidos a crianças, sempre haja "pelo menos um adulto".

Oz tem alguns trabalhando para ele - incluindo sua mãe.

Direito de imagem iStock Image caption Na diretoria ideal de Oz, é preciso ter "ao menos um adulto"

Mas ele também defende a presença de "alguém mais jovem que você".

"Uma diretoria diversa ajuda a expandir as ideias que você já tem. E também é útil ter alguém que te diga o que pode funcionar ou falhar."

3. Converse com o time

O jovem empreendedor também recomenda prestar atenção nas personalidades dos integrantes desse grupo.

"Eles precisam ser bons ouvintes e completamente imparciais."

Reuniões mensais são cruciais, mesmo que Oz não veja necessidade fazê-lo com todos de uma vez.

O importante, segundo ele, é se comunicar com eles regularmente.

"Isso força você a continuar fazendo as ideias avançarem."

4. Interaja nas redes sociais

Redes sociais são algo de que jovens entendem bem.

As receitas do iCoolKid são provenientes do marketing e da publicidade, então plataformas como Facebook, Twitter e Instagram são levadas a sério pela empresa.

Mas é preciso saber como usá-las - e não dar tanta atenção aos números.

"As curtidas não importam. Os seguidores não importam. Apenas continue crescendo e interaja com sua comunidade", diz.