Idosa conta como sobreviveu perdida em floresta nos EUA acompanhada apenas de um cão

Com 71 anos, Sajean Geer sobreviveu por quase uma semana em uma floresta nos Estados Unidos, acompanhada apenas de seu cachorro, Yoda.

Ela decidiu levar as cinzas de seu marido falecido ao Parque Nacional Olympic, no Estado de Washington. Lá, encontrou um local bonito e florido a homenageá-lo. Mas, na volta, no dia 19 de julho, Sajean se perdeu da trilha, mesmo sendo uma montanhista experiente.

"Não pude acreditar que aquilo tivesse acontecido", lembra Sajean. "Me dei conta de que teria de sobreviver até ser resgatada."

Sajean construiu, então, seu próprio abrigo, com troncos de madeira e galhos de árvores. Ela se alimentou do que encontrava no local, como pequenos frutos, ramos de pinheiros e até formigas.

Segundo a imprensa local, um guarda florestal notou o carro de Sajean estacionado na entrada do parque e avisou as autoridades.

Seis dias depois, ela avistou um helicóptero de resgate e começou a acenar para a aeronave. "Finalmente, eles acenaram para mim", celebrou.

Sajean conta que, em momentos como este, é “importante ter pensamento positivo e um espírito de luta”.