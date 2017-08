'Sempre quis ser uma sereia': o que leva mulheres a viver fantasia de personagem mítica

Image caption Vestir-se de sereia pode significar desde a realização de sonhos infantis até a proteção do oceano e da vida marinha

Dezenas de britânicas se reuniram no fim de semana em Northampton, ao norte de Londres, para competir pelo título de Miss Sereia do Reino Unido. Mas o que motiva alguém a colocar um rabo e se transformar em uma criatura metade mulher metade peixe? A BBC mergulhou nesse mundo inusitado e colheu depoimentos de quatro sereias para descobrir.

'Você não pode negar a sensualidade das sereias'

Image caption Grace, a atual Miss Sereia do Reino Unido, foi para a final do concurso mundial no Egito ano passado

"Como a maioria das meninas, eu sempre quis ser uma sereia", diz a atual Miss Sereia do Reino Unido, Grace Page, de 25 anos, natural da cidade de Reading.

"Eu sempre tive uma paixão por cantar e, desde pequena, sempre amei ter um cabelo loiro longo e natural, e o mar me fascina - então criar uma carreira em torno de atuar como sereia faz muito sentido".

"Eu estava um pouco apreensiva sobre ser a Miss Sereia UK, com a minha experiência mínima com desfiles eu não sabia como lidaria com sereias profissionais do mundo todo".

"Mas o Miss Sereia Internacional realmente é diferente de qualquer concurso. No Egito [onde ocorrem as finais], boa parte do que fizemos foi trabalhar com a comunidade e aumentar a conscientização sobre a conservação marinha. Visitamos escolas locais, coletamos lixos das praias, tiramos lixo do mar e de corais e até fizemos alguns vídeos de conscientização".

Image caption Grace diz que ser uma sereia profissional é um 'investimento enorme'

"Você não pode negar a sensualidade das sereias, mas você pode ser tanto uma inspiração inocente e mágica para as crianças como uma sereia sensual, tudo depende de como você se comporta. A minha persona e a aura que passo são completamente diferentes em uma festa infantil e na beira de uma piscina como 'decoração' em um evento VIP."

"Se você quer ser uma sereia profissional, é essencial que você treine mergulho e tenha uma qualificação de mergulho livre. Isso fará com que você consiga segurar sua respiração por mais tempo e, mais importante que isso, você poderá fazê-lo com segurança."

"Tornar-se uma sereia profissional é um investimento enorme - rabos, treinamento, seguro, marketing e muito mais - sem mencionar o tempo que terá de dedicar a isso. Assim como todos os empregos na área do entretenimento, você precisa ter paixão para ser bem-sucedido."

"A sociedade hoje é um lugar tão variado e colorido, todo mundo quer poder se expressar da sua própria maneira. Se a raça humana precisa de um concurso de beleza de sereias? Não. Se é uma forma de trazer a mágica de volta a um mundo escuro e difícil? Com certeza!"

'As pessoas gostam de escapar da rotina'

Direito de imagem Paul Dale Image caption Hannah: "Nós temos uma grande comunidade de sereias"

"O Miss Mermaid é para aumentar a conscientização sobre a conservação marinha. Dar vida a criaturas do oceano é uma ótima maneira de falar sobre o impacto do uso de plástico e da poluição", diz Hannah Griffiths, Miss Sereia de Norfolk de 35 anos.

"É sobre espalhar a magia das sereias: fazer as pessoas sorrirem, mas também enviar uma mensagem das profundezas também."

"As pessoas gostam de escapar da rotina diária ou da abundância de histórias ruins para algo mágico e diferente. Isso passa por todos os oceanos e todos os oceanos conectam o mundo."

"Nós temos uma grande comunidade 'sereiana' que quer ajudar a proteger os oceanos do mundo".

'É uma ótima maneira de conscientizar sobre a limpeza das águas'

Image caption Natalia: "Sempre vão existir diferentes opiniões sobre se as sereias são sexualizadas ou inocentes"

"Para mim, as sereias são o espírito da natureza e dos sonhos", diz a Miss Sereia de Londres Natalia Suvorova, de 32 anos. "Você precisa ter algumas habilidades, mas para se tornar uma sereia você precisa ser uma sonhadora, entrar na água com um rabo, ser uma boa nadadora, se divertir e ser você mesma."

"Sereias são criaturas divertidas, brincalhonas e amigáveis."

"É uma ótima maneira de trazer conscientização sobre a limpeza da água e sobre como as pessoas estão afetando os oceanos do mundo."

"Sempre vão existir diferentes opiniões sobre se as sereias são sexualizadas ou inocentes, mas as sereias são criaturas mágicas e eu acho que isso ajuda crianças e adultos a acreditar em milagres."

'É algo que eu nunca me sentirei velha demais para fazer'

Image caption Gina: 'Gosto de ser uma sereia porque posso ser extramágica, diferente e incomum'

"Eu gosto de ser uma sereia porque eu sempre me vi assim", diz a Miss Sereia de Berkshire, Gina Coyle, de 33 anos. "Quando eu era mais nova, eu sempre era uma sereia no banho, tinha uma Barbie da Ariel que eu amava, e eu nunca estarei velha demais para fazer isso."

"Eu gosto de ser uma sereia porque eu posso ser extramágica, incomum e diferente e é incrível ser capaz de nadar com meu rabo sendo a sereia que sou."

"O Miss Sereia UK é um passo além do concurso tradicional com o incrível financiamento a instituições de caridade que estamos conseguindo para ajudar a vida marinha e os oceanos. Também ajuda as pessoas a ter uma consciência maior de que as sereias estão aí e que tudo é possível!"

"Eu vejo a imagem da sereia como eu veria a de uma mulher, só que mais mágica. Sereias foram descritas como assassinas, mas também como uma princesa determinada e muita coisa entre essas duas coisas."

"Esse tipo de concurso tomou o mundo inteiro justamente porque é mágico, diferente e positivo. Há muitos meninos e meninas sonhando em conhecer uma sereia da vida real e eu acho que você nunca fica velho demais para isso."

"É uma fascinação permanente e sempre o será."

'Nossas diferenças foram celebradas'

Image caption Sophie: 'Sempre quis ser uma sereia ou uma fada'

"Quando criança, sempre quis ser uma sereia ou uma fada porque elas pareciam delicadas, mas poderosas, que é como eu gostaria de ser vista como adulta", diz a Miss Sereia do Litoral Sul, Sophie Loy, de 20 anos.

"Eu não vejo a imagem da sereia como algo sexual, eu vejo como mágica e uma maneira de crianças e adultos se expressarem. Mas, assim como a imagem original da sereia antes da criação da Disney [A Pequena Sereia] era de uma tentação que atraia os homens para que eles caíssem de seus barcos e morressem, eu acho que ela pode ser vista como ambas."

"Quando me inscrevi no concurso, nunca imaginei que seria aceita, muito menos que ganharia um título."

"Eu tenho apenas 1,45 m e tenho um estilo muito alternativo, o que achei que me prejudicaria na competição. Mas quando cheguei lá, todos eram muito abertos, nossas diferenças foram celebradas e fomos encorajadas a mostrar nossas personalidades no palco."

Sereias - ao longo de séculos e culturas

Direito de imagem BOB CARE/AFP/Getty Images Image caption As sereias aparecem nas lendas britânicas como mau agouro para navegantes