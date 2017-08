A artista que transforma estrias em arte

A artista espanhola Cinta Tort Cartró encontrou um jeito diferente de elevar a autoestima feminina.

Cartró pinta as estrias das mulheres para encorajá-las a amar seus corpos.

"Odiava as minhas estrias, e ao longo dos anos, percebi que estava sendo estúpida, porque elas estão no meu corpo, fazem parte da minha vida", diz ela.

"Queria compartilhar coisas que a sociedade determina como imperfeições. É importante aceitar-se completamente".

Segundo Cartró, várias mulheres já entraram em contato com ela.

"Muitas mulheres me escrevem e me dizem que se sentem empoderadas com o meu trabalho", afirma.

"Ontem, por exemplo, uma mulher me ligou e falou: quero que você pinte meu corpo. Mas eu odeio meu corpo.

E eu disse a ela: 'A sociedade faz você odiar seu corpo. Você pode trabalhar para amar seu corpo."

A artista diz querer enviar uma mensagem às mulheres.

"Ame a si mesma e acredite em você e acredite em todas as coisas que fazem parte de você", conclui.