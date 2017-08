Melhor trabalho do mundo? Tratador se fantasia de panda para virar 'babá' de filhotes

O funcionário de uma área de preservação chega para trabalhar e veste seu uniforme: uma fantasia de panda.

Isso é o que ocorre no Centro de Pesquisa e Conservação do Panda Gigante, uma área de 70 hectares em Chengdu, no sudoeste da China.

O objetivo, porém, não é divertir os visitantes - mas sim ajudar pandas bebês a se virarem sozinhos.

A iniciativa tem tido um sucesso no treinamento dos animais ao imitar as condições de seu habitat natural.

Eles aprendem a confiar na “babá” panda e são orientados a buscar comida e água, além de escolher um abrigo e se proteger de ameaças.

À medida que os pandas crescem, eles são levados a áreas mais complexas para continuar o treinamento.

Após cerca de dois anos, acabam liberados no ambiente natural.

As imagens foram cedidas pela organização iPanda.