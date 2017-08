Entre pilhas de Big Macs e iPhones: os números envolvendo a megatransferência de Neymar

Direito de imagem Getty Images Image caption Contratação do brasileiro é a mais cara da história do futebol

A transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain é a mais cara da história do futebol mundial - a equipe francesa poderá pagar o equivalente a mais de R$ 822 milhões pelos serviços do jogador brasileiro, mais que o dobro dos R$ 389 milhões desembolsados ano pelo Manchester United (Inglaterra) para contratar o francês Paul Pogba.

Só que mais impressionante ainda que o montante investido pelo PSG para quitar a multa rescisória do contrato do brasileiro junto à equipe espanhola é a montanha de dinheiro que o jogador levará para casa como salário. As estimativas giram em torno de 40 milhões de euros por ano (R$ 166 milhões anuais, ou R$ 13,8 milhões por mês) sem contar bônus condicionados a vitórias e títulos.

As cifras também não levam em conta a fortuna que Neymar ganha em contratos pessoais de patrocínio - um portfólio que vai de marcas esportivas a fabricantes de jogos eletrônicos, e que a revista americana de finanças e negócios Forbes avalia em US$ 68,5 milhões (R$ 213 milhões) anuais.

O salário anual de Neymar é suficiente para torná-lo o mais bem pago jogador de futebol do mundo, à frente mesmo de Lionel Messi, do Barcelona, e de cuja "sombra" o brasileiro quer escapar ao se transferir para equipe francesa. Atualmente, outro argentino, Carlos Tévez, que joga no Shanghai Shenhua, da China, é quem tem o maior salário do planeta - R$ 132 milhões anuais.

Se levado em conta apenas salário ou prêmios, por sinal, Neymar levará para casa mais dinheiro que qualquer outro esportista no planeta. Pelo menos de acordo com o ranking da Forbes, cuja mais recente medição deixaria o brasileiro a frente de astros de outros esportes, como LeBron James (basquete) e Lewis Hamilton (automobilismo).

Mas como comparar Neymar com "meros mortais"?

Mesmo entre jogadores de futebol, as crifras de Neymar são impressionantes: o novo salário mensal é de mais de 14 mil salários mínimos (R$ 937). De acordo com o mais recente levantamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por exemplo, 82,4% dos jogadores profissionais do Brasil têm vencimentos de R$ 1 mil ou menos por mês.

Direito de imagem AFP Image caption Salário anual equivale a mais de R$ 1400 por hora

Ou seja, a maioria dos colegas de profissão e compatriotas (23.238, para ser mais exato) precisaria de 1.116 anos para ganhar o que cairá em apenas 30 dias na conta de Neymar. Mesmo os "boleiros" mais abastados cobiçariam o contracheque: o maior salário do futebol brasileiro (Robinho, do Atlético Mineiro), é de "apenas" R$ 660 mil.

Fora dos gramados, a situação é apenas marginalmente melhor - de acordo com informações do IBGE, a média salarial mensal dos mais de 200 milhões de brasileiros gira em torno de R$ 1.725.

O salário de Neymar equivale a mais de 26 mil cestas básicas.

As 10 transferências mais caras do futebol Posição Jogador País Clube de origem Clube de destino Valor (R$) Ano 1 Neymar Brasil Barcelona PSG 822 milhões 2017 2 Pogba França Juventus M. United 386,9 milhões 2017 3 Bale Gales Tottenham R. Madrid 371,5 milhões 2013 4 C. Ronaldo Portugal Manchester United R. Madrid 346,6 milhões 2009 5 Higuain Argentina Napoli Juventus 331,7 milhões 2016 6 Neymar Brasil Santos Barcelona 317,7 milhões 2013 7 Lukaku Bélgica Everton M. United 312,5 milhões 2017 8 Suarez Uruguai Liverpool Barcelona 302,2 milhões 2014 9 James Rodriguez Colômbia Mônaco R. Madrid 294,8 milhões 2014 10 Morata Espanha Juventus R. Madrid 290,8 milhões 2017

Para quem gosta de fast-food, R$ 13,8 milhões podem comprar mais de 812 mil Big Macs no Brasil.

A preocupação é transporte? Este valor equivale a 460 carros populares (para os mais exigentes, 10 Ferraris F430, um dos modelos mais baratos do carro-esporte italiano à venda no Brasil).

À vista, Neymar poderia comprar em um mês 46 imóveis com o valor máximo coberto pelo programa Minha Casa, Minha Vida (R$ 300 mil).

No campo das telecomunicações, o salário mensal é suficiente para (em preços do Brasil e de acordo com a loja da Apple) levar para casa pelo 3,3 mil aparelhos iPhone 7s, em sua configuração mais básica.

E, de acordo com a loja virtual do Paris Saint-German, o salário de Neymar é suficiente para comprar 44 mil camisas do primeiro uniforme do clube. A não ser que peça a versão personalizada, que aí "só" dá para 37,5 mil unidades...