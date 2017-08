O homem que vai ao trabalho nadando 2 km em rio de metrópole alemã

O empresário Benjamin David ficava estressado com o trajeto ao trabalho pelas movimentadas ruas de Munique, na Alemanha.

Um belo dia, resolveu tentar uma rota alternativa. Colocou o laptop, o terno e sapatos em uma bolsa à prova d’água e foi de sua casa ao trabalho a nado, no rio que corta a cidade, o Isar.

“O trânsito na rua é tão alucinante que não é nada divertido. Quando nado, vou mais rápido e fico mais relaxado”, afirma.

Embora seja um rio urbano, a qualidade da água é adequada para o banho - ela foi melhorada em anos recentes graças a investimentos em novas estações de tratamento de esgoto ao longo do Isar.

No verão, é comum ver banhistas tomando sol nas margens e entrando no rio.

Todos os dias, David checa as condições da água - como nível, velocidade e temperatura - e decide se vestirá a roupa curta ou longa de neoprene. Além disso, coloca sandálias para se proteger de cacos de vidro na margem do rio.

No verão, faz o percurso e ida e volta pelo rio, quando a temperatura da água varia entre 14ºC e 22ºC. No inverno, consegue fazer o percurso apenas ocasionalmente.

Ele chama a atenção de quem o avista da margem, mas diz que já vem conseguindo novos adeptos.

“De vez em quando as pessoas me olham e riem ou me perguntam o que estou fazendo. Às vezes, alguns colegas nadam junto comigo para o trabalho. No fim das contas, isto está virando moda por aqui”, conta.