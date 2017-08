A mudança simples nas máquinas de lavar que reduz custo de transporte e poluição - além de dores nas costas

Image caption Professor Amin Al-Habaibeh (à esquerda) e o estudante Dylan Knight

Um simples dispositivo para reduzir o peso das máquinas de lavar poderia economizar combustível, cortar emissões de gases do efeito estufa e reduzir as dores nas costas de muita gente, de acordo com pesquisadores.

Uma máquina de lavar comum leva 25 quilos de concreto para não se mover durante o ciclo de enxágue.

A nova invenção substitui o bloco de concreto por um recipiente de plástico preenchido com água - mas apenas quando a máquina está no local de uso.

A equipe da Universidade de Nottingham Trent, no Reino Unido, diz que a mudança torna a máquina mais fácil e barata de ser transportada. Ao substituir o concreto pelo contêiner vazio, o peso da máquina é reduzido em um terço.

Se a mudança se tornasse padrão, ela diminuiria o peso de caminhões carregando as máquinas e, por sua vez, cortaria emissões de carbono.

A pesquisa sugere que, com cerca de 3,5 milhões de máquinas de lavar são vendidas anualmente no Reino Unido, o dispositivo poderia cortar em mais de 44 mil toneladas por ano a emissão de dióxido de carbono no país.

'Como ninguém pensou nisso antes'

A ideia foi concebida pela companhia de design de produtos Tochi Tech Ltd, que trabalha com a universidade para encontrar soluções alternativas para fabricar aparelhos tradicionais.

Ela foi testada pelo aluno de graduação Dylan Knight, de 22 anos, que afirmou à BBC News: "Todo mundo acha que a ideia já tinha sido pensada. Ninguém consegue acreditar que não. Mas prometo que ela definitivamente funciona".

Image caption Pesquisadores substituíram bloco de concreto por contêiner de plástico que é enchido de água

Knight explicou que uma máquina de lavar padrão tem dois blocos de concreto em sua estrutura. Para o teste, ele substituiu um deles com um contêiner de água. Como o concreto é mais denso que a água, os contêineres precisam ser maiores que os blocos, para balancear a diferença de peso.

A empresa está em discussões com fabricantes, para mostrar que não há desvantagem nessa engenhosa mudança em um produto familiar - e talvez perguntar a eles como ninguém pensou nisso antes.