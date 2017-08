A criativa solução de artistas alemães para esconder pichações de suásticas

Cansados de ver pichações de suásticas nas ruas de Berlim, na Alemanha, artistas de rua tiveram uma ideia: cobri-las com grafites.

"Nos perguntamos durante muito tempo como responder a essas mensagens de ódio", diz Ibo Omari, fundador do Paintback.

"E então decidimos: vamos reagir com humor e amor", acrescenta.

Ibo começou a campanha Paintback ('Pinte de volta') depois de as suásticas aparecerem nos muros de um parque da capital alemã.

O jovem Klemens é um dos alunos do workshop de Ibo.

"Acabei de ter a ideia de desenhar uma cabeça ao redor da suástica. Aqui você pode ver uma casa, por exemplo, e uma bola de sinuca", conta ele.

O grupo diz que, agora, menos símbolos nazistas aparecem nos muros.

Eles querem que Berlim se torne uma cidade livre de suásticas.

Usada largamente por povos antigos, desde mesopotâmios a bizantinos, a cruz suástica foi adotada como emblema oficial do 3º Reich e se mantém automaticamente associada ao nazismo.

No Brasil, se for usada nesse contexto de apologia à ideologia de Adolf Hitler, constitui crime, com penas de dois a cinco anos de prisão, além de multa.