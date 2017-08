Gráficos mostram como a Terra ficou mais quente nos últimos 100 anos

O meteorologista finlandês Antti Lipponen produziu um vídeo revelando as anomalias de temperatura ao redor do mundo desde 1900.

Ele analisou dados de 190 países nas cinco regiões do globo coletados pela Nasa, a agência especial americana.

Lipponen calculou primeiro a temperatura média de 1951 a 1980 em cada país - o que chamou de período-base.

Então, comparou ano a ano as variações de temperatura relativas à média dessa base de referência.

No gráfico, as barras azuis mostram os anos em que as temperaturas estão abaixo da média.

As barras laranjas, por outro lado, que as temperaturas estão bem acima da média.

A conclusão foi de que a Terra está ficando mais quente, comprovando mais uma vez o aquecimento global.