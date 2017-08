Os alimentos inofensivos que podem levar a falsos positivos em exames antidrogas

Direito de imagem DarrenMower / Getty Images Image caption Existem vários alimentos que podem dar falso positivo em diferentes testes toxicológicos

Exames toxicológicos no trabalho são cada vez mais frequentes, especialmente no caso de postos que envolvam grande responsabilidade civil.

Mas será que alguém pode ser reprovado no teste sem ter usado drogas?

A resposta é sim.

Para comprovar essa tese, a BBC fez um experimento no programa Rip Off Britain, em uma série dedicada à alimentação.

Após passar três dias comendo pão com sementes de papoula, a apresentadora Angela Ripon, de 72 anos, foi submetida a um exame para detectar opiáceos e deu positivo.

O ópio é uma substância extraída a partir da cápsula ainda verde da planta Papaver somniferum, conhecida popularmente como papoula.

Ele tem propriedades analgésicas e narcóticas e seu uso pode levar à dependência. Do ópio, são extraídos produtos como morfina, heroína e codeína.

Morfina em sementes de papoula

A BBC decidiu fazer o experimento depois que um espectador entrou em contato com o programa para contar uma história inusitada: ele tinha sido demitido do trabalho em uma usina depois que um exame antidrogas de rotina deu positivo para opiáceos.

Mas ele insistiu que não tinha usado drogas.

"Comer pão com sementes de papoula pode dar um resultado positivo em um teste de urina que detecta morfina", confirmou à BBC Atholl Johnston, especialista em farmacologia na Universidade Queen Mary, do Reino Unido.

Na verdade, a quantidade de morfina em uma semente de papoula pode variar muito, chegando até a 600%, dependendo de onde e quando foi colhida.

Mas os testes toxicológicos são muito sensíveis e podem dar um resultado positivo mesmo após o consumo de uma quantidade relativamente pequena de sementes.

A diferença é que, se você comer lotes de sementes de papoula, não vai gerar o mesmo efeito que o uso de drogas.

"É improvável que o consumo de um bolo da semente de papoula, ou mesmo uma dúzia, faça com que o indivíduo ingira morfina suficiente para gerar efeito farmacológico", explicou.

Ainda assim, o especialista sugere esperar até três dias depois de comer sementes de papoula para fazer um exame antidrogas.

Outros alimentos

A semente de papoula não é o único alimento que poder ser traiçoeiro em um teste toxicológico.

De acordo com o fabricante canadense de bafômetros para carros Lifesafer, com dispositivo para bloquear a ignição caso seja detectado álcool no hálito do motorista, existem vários alimentos que podem dar um falso positivo.

Um comunicado no site da empresa alerta que, às vezes, a pessoa pode ter álcool no hálito sem saber, embora a substância não esteja presente no sangue e não possa afetar a direção.

Isso acontece por meio de reações químicas de certos alimentos que causam fermentação, como massas de pão ou pizza que contêm levedura, ou até mesmo algumas frutas e seus respectivos sucos, de acordo com o artigo publicado pelo Lifesafer.

A fermentação pode gerar uma determinada quantidade de álcool que, embora mínima, pode ser detectada por um teste de bafômetro, se for realizado logo depois de comer.

Além disso, o artigo menciona que existem outros alimentos que podem conter pequenas quantidades de álcool, como vinagre ou extrato de baunilha, e produtos de higiene pessoal como antissépticos bucais e alguns xaropes para tosse.

Uma vez que, nestes casos, o álcool não está no sistema digestivo, lavar a boca com água ou esperar 15 minutos pode ser suficiente para que o resultado do bafômetro seja negativo, afirma o Lifesaver.

Produtos derivados de sementes de cânhamo também poderiam dar resultado positivo num teste para medir o nível de THC, principal substância psicoactiva da maconha.

As sementes de cânhamo são comuns em algumas barras de cereais. Delas, também são extraídos azeite e leite.