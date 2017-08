Cientistas ensinam regras de 'pedra, papel e tesoura' a chimpanzés

Cientistas do Instituto de Pequisa de Primatas da Universidade de Kyoto, no Japão, conseguiram ensinaram as regras do jogo “pedra, papel e tesoura” a chimpanzés.

Nos testes, foram apresentados aos animais pares de fotos de suas mãos que formavam os símbolos do jogo.

Cabia a eles apontar corretamente as mãos vencedoras, como de fato ocorre no vídeo divulgado pela equipe de pesquisa.

Crianças costumam aprender essas mesmas regras a partir dos 4 anos, o que indica que esses macacos têm ao menos esse nível de inteligência.

Agora, os cientistas japoneses testarão se os chimpanzés são capazes de jogar entre si.