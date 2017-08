Mulher compra rifa de R$ 8 e ganha mansão de R$ 3,4 milhões na Inglaterra

Direito de imagem Cortesia de Dunstan Low Image caption Marie Segar ganhou em rifa uma mansão de mais de R$ 3 milhões na Inglaterra

"Acho que você acabou de ganhar a nossa casa". Foi assim que Marie Segar soube que foi sorteada numa rifa de uma mansão avaliada em 845 mil libras (R$ 3,4 milhões) a poucos minutos da cidade de Lancaster, no noroeste da Inglaterra.

"Não pode ser", contestava surpreendida a mulher, do setor financeiro. Cada rifa custou apenas 2 libras (R$ 8).

Do outro lado do telefone, Dunstan Low, o então dono da propriedade, tentava convencê-la: "Sim, tem muita gente ao meu redor ouvindo esta chamada..."

O imóvel já foi usado temporariamente como hospital durante a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, como um hotel de luxo.

Low comprou a mansão Melling em 2014 por cerca de 435 mil libras e investiu cerca de 155 mil libras para reformá-la, como explicou a vários veículos de imprensa.

Tempos difíceis

Mas em pouco tempo a situação econômica da família mudou.

"Pouco depois de me mudar, meus ganhos caíram e passamos quase cinco anos com problemas para pagar as contas", explicou o designer gráfico à BBC.

Quando decidiu se desfazer da casa, não foi uma tarefa fácil colocá-la no mercado.

A mansão está localizada no meio de um vale e tem seis quartos. Também há um salão de festas, um de desenho, um refeitório com uma sala de cinema acoplada, uma área de lavanderia bastante grande, amplos jardins e um estacionamento onde cabem seis automóveis.

A família não queria vendê-la por menos 845 mil libras.

"Estávamos tentando conseguir o preço que havíamos fixado e a forma de consegui-lo foi vendendo 500 mil bilhetes de 2 libras", explicou Low, sobre a rifa.

Além do pagamento, os participantes deveriam responder de forma correta à pergunta: "De que estilo é esta casa? Vitoriana, Tudor ou Georgiana".

Se você escolheu a última, está certo.

O último dia para participar do sorteio foi 1º de agosto.

Low contou ao jornal The Guardianque em seis meses de venda de bilhetes arrecadou quase 900 mil libras. E a ganhadora, Marie Segar, comprou cerca de 20 bilhetes.

As cerca de 55 mil libras que "sobraram" - da diferença entre o valor de venda e o arrecadado - serão usadas, em parte, para pagar os trâmites legais. Outra parte, de cerca de 30 mil libras, será doada a um hospital local, o hospício de St. John, de North Lancashire - o antigo dono da propriedade.

Em agradecimento, a instituição vai conceder à nova dona da propriedade o título de Lady de Melling.