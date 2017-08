Treine seu cérebro: Enigma 1

A partir desta terça-feira, a BBC Brasil irá publicar uma série de enigmas para treinar seu cérebro. Coloque a cabeça para trabalhar e tente resolver o primeiro:

Você tem sete barras de ouro. Mas uma delas é falsa e pesa menos do que as outras. Você tem uma balança, mas só pode usá-la duas vezes.

Como você deve usar a balança para pesar as barras, usando ambos os lados, para identificar a que é falsa?

Veja abaixo a resposta

Solução

Coloque três barras de cada lado da balança. Se estiverem iguais, a barra que ficou de fora é a falsa.

Caso contrário, tire todas as barras da balança. Dentre as três barras que estavam do lado mais leve, pegue duas e as coloque uma em cada lado.

Se estiverem iguais, a barra deste trio que ficou de fora é a falsa. Se não estiverem, a mais leve é a falsa.

*Esse enigma faz parte do Exame de Admissão da Agência Secreta Spectrum, da série de livros da personagem Ruby Redfort, escrita por Lauren Child, como mostrado no programa Today, da BBC.