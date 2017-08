Muito grande ou minúsculo? O mundo da ciência registrado em imagens

Direito de imagem Daniela Rapav Image caption Esta bolha de sabão manteve o formato ao congelar

A Royal Photographic Society, do Reino Unido, divulgou as 100 fotos selecionadas para a edição de 2017 da competição internacional Imagens para a Ciência. Trata-se de um concurso anual, aberto para fotógrafos profissionais e amadores, que escolhe as melhores imagens ligadas ao mundo da ciência ou a seu papel nas nossas vidas.

Ao todo, foram inscritas mais de 3,5 mil imagens. As cinco vencedoras serão anunciadas em uma cerimônia em Londres, no dia 12 de setembro.

A competição é dividida em 3 categorias, de acordo com a idade dos fotógrafos - menos de 17 anos, de 18 a 25 anos e 26 anos ou mais. Os temas vão desde engenharia e zoologia até astronomia e medicina. O concurso é patrocinado pela empresa alemã de tecnologia Siemens.

Abaixo, uma seleção de algumas das 100 fotos selecionadas pelo júri da competição.

Direito de imagem Steve Gschmeissner Image caption Ampliação dos filamentos presentes na ponta da pata de um mosquito

Direito de imagem Haken Kvarnstrom Image caption Uma fêmea da espécie Simocephalus, um tipo de pulga-d'água (Cladocera). Trata-se de um crustáceo que vive na água doce

Direito de imagem Gabriel Keleman / PA Image caption Anéis de Liesegang costumam se formar quando um composto químico passa pelo processo de precipitação

Direito de imagem Jungwook Kim Image caption Quanto mais viscoso um líquido, mais devagar este se movimenta. É o que acontece com o shampoo desta foto

Direito de imagem James Woodend Image caption No hemisfério norte, a aurora polar é chamada "boreal". No hemisfério sul, chama-se aurora austral

Direito de imagem Pratik Pradhan Image caption Padrão nas asas da borboleta conhecida como 'Blue Mormon', encontrada no sul da Índia e em Sri Lanka

Direito de imagem Andrei Narchuk Image caption A lesma-marinha é parente do búzio, mas perdeu a concha ao longo do processo evolutivo

Direito de imagem Teresa Zgoda Image caption A cabeça de uma tênia, verme que pode parasitar vários animais, inclusive o homem

Direito de imagem Enrico Sacchetti Image caption O projeto Xenon realiza pesquisas sobre a chamada "matéria escura". Este laboratório fica na região central da Itália

Direito de imagem Matous Pikous Image caption A refração da luz em gotículas d'água

