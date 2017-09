Treine seu cérebro: você consegue ajudar a Rainha de Copas?

Treine seu cérebro tentando resolver o enigma de hoje.

Será que você consegue ajudar a Rainha de Copas?

Alguém comeu as tortas da Rainha de Copas!

Ela tem certeza que os valetes que não comeram as tortas vão dizer a verdade, enquanto o culpado (ou culpados) vai (vão) mentir.

Quando questionados, os cinco valetes responderam...

Valete 1: "Um de nós comeu"

Valete 2: "Dois de nós comemos"

Valete 3: "Três de nós comemos"

Valete 4: "Quatro de nós comemos"

Valete 5: "Cinco de nós comemos"

Quantos valetes estão sendo sinceros? Qual (ou quais) está (estão) dizendo a verdade?

Veja a resposta abaixo:

A solução

Apenas o Valete 4 está dizendo a verdade. Você pode ter abordado a questão de foma diferente, mas segue uma maneira de resolver o enigma.

Logicamente, apenas uma das afirmações pode ser verdadeira. Como cada valete dá uma resposta diferente, então, no máximo, apenas um pode estar dizendo a verdade.

Se um está dizendo a verdade, então quatro estão mentindo - ou seja, quatro comeram as tortas. Portanto, o valete 4 está dizendo a verdade.

Se os cinco valetes estão mentindo, então todos comeram as tortas. Mas isso faria com que a afirmação do valete 5 fosse verdadeira, o que seria uma contradição.

Sendo assim, apenas um dos valetes (Valete 4) está dizendo a verdade.

Esse enigma faz parte do projeto NRICH da Universidade de Cambridge.

