Como o seu salário se compara ao de Neymar e outros craques?

As transações de jogadores entre um time de futebol e outro envolvem quantias astronômicas.

A histórica transferência de Neymar do Barcelona ao Paris Saint-Germain por R$ 815 milhões - o maior valor já visto em uma transação do futebol - lhe rendeu R$ 110 milhões por ano em salários, o equivalente a mais de R$ 300 mil por dia - ou a R$ 12,5 mil por hora. Quanto você recebe comparado a Neymar? Use nossa calculadora para descobrir.

Os donos de clubes de futebol na Europa ainda estão em tempo de gastar quantias enormes de dinheiro antes do fim da janela de transações na noite de quinta-feira. A soma total gasta no verão do hemisfério norte deste ano superou o recorde do ano passado de R$ 4,5 bilhões em transferências.

O salário médio de jogadores de times da Liga dos Campeões na última temporada foi de R$ 9,8 milhões, segundo um relatório da empresa britânica de análises Sporting Intelligence. Isso equivale a R$ 188 mil por semana, muito além do que um trabalhador médio ganha por ano no Brasil. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o salário médio anual de um trabalhador brasileiro é de R$26.100.

Metodologia: Os dados sobre os salários são entendidos como fidedignos pela BBC. Os números não incluem impostos nem rendas adicionais que jogadores recebem de patrocinadores ou outros acordos comerciais. As estatísticas locais e globais foram feitas pela Organização Internacional do Trabalho (ILO, na sigla em inglês) e correspondem ao último ano disponível. Os dados da organização incluem apenas assalariados, não profissionais autônomos nem pessoas que contam com benefícios. Para calcular as rendas em países diferentes, a calculadora ajusta todos os números usando a taxa de conversão da paridade do poder de compra do Banco Mundial, que reflete variações no custo de vida de um país para outro. Dados relativos a camisas de futebol foram coletados dos sites oficiais dos times em agosto de 2017.

