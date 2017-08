O que os homens devem comer para ficarem mais atraentes - segundo a ciência

Direito de imagem Getty Images Image caption Uma razão a mais para optar por uma dieta saudável

Não são poucos os estudos que destacam os benefícios para a saúde de se comer frutas e verduras. Mas uma nova pesquisa traz um argumento a mais em favor dos alimentos saudáveis: os homens ficam mais atraentes.

Segundo pesquisadores da Universidade de Macquarie, na Austrália, as mulheres preferem o cheiro dos homens que consomem mais frutas e vegetais, contra aqueles cuja dieta está majoritariamente baseada em carboidratos refinados, como pães e massas.

"Sabemos há bastante tempo que o cheiro é um componente importante da atração, especialmente para as mulheres", disse Ian Stephen, autor da pesquisa, à rádio americana NPR.

Do ponto de vista evolutivo, o cheiro que emana da transpiração é um sinal sobre o estado de saúde do indivíduo e isto pode influenciar na atração que uma pessoa exerce sobre outra.

Carboidratos são menos atraentes

Para colocar em prova a hipótese, Stephen e sua equipe recrutaram um grupo de 43 homens entre 18 e 30 anos, e avaliaram primeiro a cor de sua pele.

A cor, dizem pesquisadores, reflete os alimentos que consumimos, já que quando comemos vegetais coloridos, nossa pele têm tons mais próximos dos carotenoides, que são os pigmentos que dão aos alimentos sua cor vermelha, laranja e amarela.

Direito de imagem Getty Images Image caption Quando consumimos vegetais coloridos, nossa pele reflete a tonalidade destes alimentos

Depois de completar uma série de questionários sobre seus padrões de alimentação, os homens receberam camisetas limpas para usar enquanto faziam exercício (sem usar desodorante ou algum tipo de colônia).

As camisetas foram apresentadas depois a um grupo de dez mulheres, que as descreveram em função da atração, intensidade do odor e da percepção do estado de saúde da pessoa.

Apesar de ser um grupo pequeno, as respostas foram consistentes: os resultados determinaram que os homens que consumiam mais frutas e vegetais eram mais atraentes.

Os que seguiam uma dieta com base majoritariamente em carboidratos se mostraram os menos atraentes. Já aqueles que consumiam mais carnes não variavam quanto ao nível de atração, mas emanavam um cheiro "mais poderoso", disseram as mulheres que participaram do experimento.

Transpiração x hálito

Os odores analisados foram produzidos pela transpiração e não pelo hálito, que também muda de acordo com o que comemos.

A transpiração, diz o pesquisador, não tem necessariamente mau cheiro.

O odor surge quando as bactérias de nossa pele metabolizam os compostos que produzem nossas glândulas sudoríparas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Homens que comem mais carne têm odor 'poderoso', segundo as mulheres que fizeram parte da pesquisa

"A bactéria que vive na sua pele digere estas substâncias químicas. O que cheira mal é essencialmente a metabolização das bactérias e isto é afetado pelo que você come", explicou Stephen.

"A atração está muito relacionada à saúde e se você quer ser mais atraente, há coisas que você pode fazer", disse o pesquisador no site neozelandês Stuff.

"E essas são as mesmas coisas chatas que sempre dizem os médicos: comer frutas e vegetais e fazer exercício".

O estudo, publicado na revista Evolution and Human Behavior, não avaliou a atração em casais do mesmo sexo.