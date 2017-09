Teste seu cérebro: como escapar de uma sentença de morte com uma bola de gude?

Direito de imagem Getty Images

Será que você consegue resolver esse exercício?

Não troque as bolas e boa sorte!

Você é um presidiário sentenciado à morte. A juíza lhe oferece uma segunda chance se você se sair bem em um jogo.

Ela lhe dá 50 bolas de gude pretas, 50 brancas e duas vasilhas vazias.

Ela diz: "Coloque essas 100 bolas nas vasilhas. Você pode dividi-las como quiser contanto que despeje todas as bolas".

"Então eu vou vendá-lo e mover as vasilhas. Você escolhe uma vasilha e pode pegar uma única bola. Se ela for branca, você vive, mas se for preta, você vai morrer".

Como você separa as bolas de gude de maneira que tenha uma probabilidade maior de escolher uma branca?

Veja a resposta abaixo.

A solução

Coloque uma única bola de gude branca em uma das vasilhas e o resto das bolas na outra (49 brancas e 50 pretas).

Assim, você começa com uma chance de 50% de escolher a tigela com apenas uma bola branca, o que instantaneamente salvaria a sua vida!

Mas, mesmo que você escolha a outra tigela, você ainda terá uma chance de quase 50% de escolher uma das 49 bolas de gude brancas.

*Enigma criado pela Fit Brains, uma empresa da Rosetta Stone.