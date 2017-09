Menina de 13 anos salva oito vidas com doação recorde de órgãos no Reino Unido

Image caption A doação de órgãos de Jemima pôde salvar cinco crianças (Crédito: Arquivo da família Layzell)

A doação de órgãos da menina Jemima Layzell, de 13 anos, estabeleceu um novo recorde na Inglaterra, segundo autoridades do país: foram salvas oito vidas, incluindo as de cinco crianças.

Jemima, de Somerset (Reino Unido), morreu em 2012 de um aneurisma cerebral, mas sua contribuição só foi revelada nesta semana pelo sistema de saúde britânico, o NHS.

Graças à permissão dos pais da criança, foram doados o coração, o pâncreas, os pulmões, os rins, o intestino delgado e o fígado de Jemima.

Os pais se lembram dela como uma menina inteligente, caridosa e criativa. "Temos certeza de que ela ficaria muito orgulhosa do seu legado", disseram.

O Departamento de Sangue e Transplantes do NHS assegurou que nenhum outro doador havia ajudado tanta gente antes.

Jemima sofreu um desmaio enquanto ajudava a organizar a festa de aniversário de 38 anos da mãe.

Quatro dias depois, ela morreu no Hospital Infantil de Bristol, na Inglaterra.

Image caption Família de Jemima (à dir.) criou fundação em seu nome para promover doação de órgãos (Crédito: Arquivo da família Layzell)

O coração, o intestino delgado e o pâncreas foram transplantados para três pessoas diferentes, enquanto outras duas pessoas receberam os rins.

Seu fígado foi dividido em dois e transplantado para outras duas pessoas, e seus dois pulmões foram para o mesmo paciente.

Normalmente, uma doação pode alcançar até 2,6 transplantes - portanto, o número de oito vidas salvas é muito incomum.

'Especial e única'

A mãe de Jemima, Sophy Layzell, que é professora de teatro, e seu pai, Harvey Layzell, diretor de uma empresa de construção civil, disseram que sabiam que a garota queria ser doadora porque conversaram com ela sobre o assunto algumas semanas antes de sua morte.

O tema surgiu depois que um conhecido da família morreu em um acidente.

"A pessoa que morreu estava registrada como doadora, mas devido às circunstâncias de sua morte, seus órgãos não puderam ser usados", lembrou Sophy.

"Jemima nunca tinha ouvido falar de doação de órgãos antes e achou isso estranho, mas entendeu o quão importante isso era", acrescentou.

A mãe confessa que a decisão de doar os órgãos da filha foi difícil, mas era a escolha correta.

"Todo mundo quer que seu filho seja especial e único, e isso, entre muitas outras coisas, nos faz sentir muito orgulhosos dela", disse a mãe.

"Pouco depois da morte de Jemima, vimos um programa de TV sobre crianças à espera de um transplante de coração", lembrou.

Image caption Aneurisma cerebral pode levar à morte ou a sérias sequelas (Crédito: Getty)

"Isso nos fez perceber que dizer 'não' seria negar a outras oito pessoas a chance para a vida, especialmente no que diz respeito ao coração de Jemima, o qual Harvey se sentiu desconfortável de doar naquele momento. Mas depois do programa, soubemos que era a decisão correta", concluiu.

Os pais de Jemima dizem acreditar ser muito importante conversar com as crianças sobre a doação de órgãos.

Com a irmã de Jemima, Amelia, de 17 anos, eles coordenam hoje a ONG The Jemima Layzell Trust, que ajuda jovens com danos cerebrais e também promove a doação de órgãos.

"O instinto de qualquer pai é dizer não, estamos programados para proteger nosso filho. Mas foi nossa conversa prévia com Jemima que nos permitiu dizer sim", disse o casal.

O que é um aneurisma cerebral?

Um aneurisma é um nódulo em um vaso sanguíneo, causado pela fragilidade em uma das paredes.

Esse nódulo pode se desenvolver em qualquer parte do corpo, mas é mais comum no cérebro e ao redor do coração.

No caso do cérebro, se essa protuberância dos vasos sanguíneos explode, o sangramento causa graves danos ao cérebro - e normalmente leva à morte ou a graves sequelas.

Geralmente, não há sinais prévios do problema antes da ruptura do aneurisma.

Ainda não são claros os motivos para que surjam aneurismas em crianças, ainda que esse problema de saúde seja raro entre elas.