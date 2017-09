Como carregar seu celular sem eletricidade em 3 passos simples

Image caption Em situações de emergência, celulares descarregados podem ser um problema (Crédito: Getty)

Se você estiver diante de um desastre natural, como o furacão Irma, que já matou pelo menos 25 pessoas no Caribe e segue agora rumo à Flórida, ou mesmo de uma inundação ou terremoto, é provável que em algum momento você fique sem luz.

Na Flórida, por onde o Irma deve causar estragos neste domingo, mais de 1,4 milhão de casas já estão sem acesso à eletricidade.

Mas isso não acontece apenas em situações de vida ou morte. Imagine que sua bateria acabe enquanto você estiver acampando em um local isolado.

Qualquer que seja o caso, estes três passos vão ajudá-lo.

Image caption Itens essenciais para carregar um celular sem eletricidade: adaptador USB para carros, cabo do próprio telefone, pilha de 9 volts e clipe de metal (Crédito: YouTube/Mundo Top)

Do que você precisa?

Para carregar seu celular sem ter de plugá-lo à tomada, você vai precisar de: um adaptador USB para carros, o cabo do seu próprio telefone, uma pilha de 9 volts e um clipe de metal.

O que você vai fazer é conduzir a eletricidade da bateria até o telefone.

Você vai transportar partículas eletricamente carregadas usando um meio de transmissão, ou seja, um condutor elétrico, que, neste caso, será um clipe metálico. O objetivo é formar um pequeno campo elétrico artesanal - de baixa intensidade - que pelo menos lhe permitirá fazer chamadas de emergência ou enviar mensagens.

Passo 1: abrir o clipe metálico e enroscá-lo em um dos polos da bateria

Image caption Metais são bons condutores de eletricidade (Crédito: YouTube/Mundo Top)

As baterias ou pilhas contêm dois polos. Um deles tem um sinal positivo e o outro, negativo. Ao conectar esses dois polos, os elétrons fluem do polo negativo ao positivo. Para gerar esse campo elétrico, usa-se um objeto metálico porque os metais são bons condutores de eletricidade.

Os metais permitem o fluxo de elétrons de um ponto a outro. Neste caso, você deve abrir o clipe metálico e enroscá-lo no polo negativo da pilha.

Como indica a imagem, uma extremidade do clipe fica na parte de cima e a outra aponta para o lado de fora.

Image caption Baterias ou pilhas têm dois polos: positivo e negativo (Crédito: YouTube/Mundo Top)

Passo 2: Colocar o adaptador para carros no polo positivo da bateria

O passo seguinte consiste em colocar o adaptador USB para carros no outro polo. A partir daí, o campo elétrico é gerado.

Image caption Neste exemplo, usamos um clipe metálico, mas também poderia ser a mola de uma caneta esferográfica (Crédito: YouTube/Mundo Top)

Passo 3: Empurrar o clipe em direção à parte metálica que está encostada no adaptador

O último passo é fazer com que os dois metais entrem em contato - o clipe com a parte metálica do adaptador. Dessa forma, será possível fazer fluir os elétrons e gerar eletricidade.

Image caption A partir do contato entre os metais, elétrons fluem de um polo a outro (Crédito: YouTube/Mundo Top)

Concluída essa etapa, só falta plugar o cabo USB no celular, igual a quando você o carrega em um computador.

Todas as pilhas ou baterias contêm eletrólitos e outras substâncias químicas que reagem entre si, fazendo com que comecem a se mover freneticamente e gerem energia. Em outras palavras: a energia química é transformada em energia elétrica.

Sem isso, não conseguiríamos armazenar energia em pequenos dispositivos capazes de salvar nossa vida quando não temos acesso à eletricidade.

Image caption Momento ideal para conectar celular por meio de cabo USB é quando elétrons estão passando de um polo a outro (Crédito: YouTube/Mundo Top)

Tal método caseiro para carregar o celular não é o único. Basta navegar na internet para descobrir várias ideias parecidas - outras nem tanto - que funcionam com o mesmo princípio.