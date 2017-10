Treine seu cérebro: você consegue descobrir quem fala três línguas?

A BBC te convida a mais um desafio.

Bem-vindo à festa!

Há 100 pessoas em uma festa, e 90 delas falam espanhol, 80 falam italiano e 75 falam mandarim.

Ao menos quantas delas falam as três línguas?

A resposta

45.

10 não poderiam falar espanhol, 20 não poderiam falar italiano e 25 não falariam mandarim. Então o número mais alto de pessoas que falam apenas duas línguas é 25.

No entanto, isso iria maximizar o número de pessoas que podem falar todas as línguas, e o enigma pergunta ao menos quantas falam todas as três.

Portanto, devemos presumir que essas 10, 20 e 25 pessoas não são as mesmas pessoas.

Identificando 55 pessoas que não falam uma das línguas, as outras 45 falam os três idiomas.

Enigma feito pelo site sharpbrains.com.