Treine seu cérebro: qual é o número que falta dentro do último triângulo?

Você consegue desvendar o enigma de hoje?

Boa sorte!

Qual deve ser o número no último triângulo?

Veja a resposta abaixo

A resposta

3 - o número de cima subtraído pelo número de baixo e no lado esquerdo, multiplicado pelo número da direita e de baixo é igual ao número no interior do triângulo.

Enigma feito por sharpbrains.com