Empresa de ex-funcionários da Nasa quer 'fotografar' o mundo todo do espaço

Uma empresa privada que captura imagens da Terra está agitando o setor espacial ao fabricar pequenos satélites de baixo custo apelidados de Doves ('Pombas', em inglês).

Cada um carrega um telescópio de alta potência e uma câmera.

A Planet Labs, fundada por ex-cientistas da Nasa, quer fotografar o mundo todo ao enviar dezenas de 'Doves' para o espaço em um foguete.

A empresa tem quase 200 satélites no espaço - mais do que qualquer outra.

À medida que a Terra gira, imagens são registradas todos os dias.

Mudanças no meio ambiente (ex: desmatamento) podem ser rastreadas ao longo do tempo, assim como a atividade econômica (ex: carregamentos para dentro e fora de um porto).

Os governos usam as imagens para monitorar as fronteiras.

As fotos também ajudam grandes empresas de alimentos a aconselhar agricultores.

Mas a Planet Labs também tem clientes nas áreas de finanças, seguros e energia.

"Conseguimos eliminar as restrições de oferta que existiam e reduzir os custos das imagens que estamos registrando", diz Will Marshall, CEO da Planet Labs.

"Não são só os governos e os grandes conglomerados que podem comprar os nossos dados, mas pequenas empresas, também", conclui.