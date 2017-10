O que diriam Neruda, Shakespeare e outros mestres da palavra com o novo limite de 280 caracteres testado pelo Twitter?

Direito de imagem Getty Images Image caption A rede social permitiu que um número restrito de pessoas escrevessem mensagens com o dobro do tamanho tradicional

Era de se esperar, mas não deixa de ser divertido.

A rede social Twitter anunciou, na última terça-feira, que está testando um novo limite de 280 caracteres - o dobro do atual - para permitir que os usuários se "expressem mais facilmente". Bom, alguns deles o fizeram, mas com uma dose de sarcasmo.

As brincadeiras começaram quando o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, utilizou a plataforma para comunicar sobre a novidade (na imagem abaixo, à esquerda).

A jornalista Caitlin Kelly foi uma das primeiras a "editar" o tweet para que ele coubesse no limite atual de 140 caracteres (à direita).

Image caption O tweet de Dorsay e a "edição" da jornalista Caitlin Kelly

Depois disso, choveram mensagens sobre o assunto, incluindo algumas que expressavam preocupação em relação ao que os grandes fãs dos tweets fariam diante das novas possibilidades.

"Feche os olhos. Imagine Trump usando o Twitter. Agora imagine Trump usando o Twitter com 280 caracteres. Agora feche o Twitter", brincou M.G. Siegler, da empresa de venture capital VG.

Ainda assim...

A BBC Mundo prefere pensar nas coisas maravilhosas que poderiam ser ditas com esses 280 caracteres por um pequeno grupo de grandes mestres da palavra.

Eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano.

Sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença: "Afirmamos que essas verdades são evidentes: que todos os homens são criados iguais".

#Sonho #SomosTodosIguais #256caracteres

As mulheres serviram por séculos de espelhos com o poder de refletir uma imagem do homem com o dobro do seu tamanho natural. Eis porque tanto Napoleão quanto Mussolini insistem na inferioridade da mulher, pois se elas não fossem inferiores, eles parariam de engrandescer-se.

#UmTetoTodoSeu #SomosTodosIguais #274caracteres

Qualquer um pode se zangar - isso é fácil. Mas se zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil.

#AArtedeSeZangar #159caracteres

A liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus; não se lhe podem igualar os tesouros que há na terra ou no mar: pela liberdade, assim como pela honra, se pode e se deve arriscar a vida.

#DomQuixote #Liberdade #217caracteres

Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer, dormir… só isso.

#Hamlet #SerOuNãoSer #198caracteres

És como a noite, calada e constelada.

Teu silêncio é de estrela, tão longínquo e singelo.

Gosto de ti quando calas porque estás como ausente.

Distante e dolorosa como se tivesses morrido.

Uma palavra então, um sorriso bastam.

E eu estou alegre, alegre de que não seja verdade.

#VintePoemasdeAmoreumaCançãoDesesperada #Uau #271caracteres

Mais do que em qualquer outra época, a humanidade se encontra em uma encruzilhada. Um caminho conduz ao desespero absoluto. O outro, à extinção total. Queira Deus que tenhamos a sabedoria para escolher corretamente.

#215caracteres

Se A é o sucesso na vida, então A = X + Y + Z. X é trabalho, Y é prazer e Z é manter a boca fechada.

Quando me perguntaram sobre uma arma capaz de fazer frente ao poder da bomba atômica, eu sugeri a melhor de todas: a paz.

#Gênio #223caracteres