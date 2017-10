Como uma foto salvou a vida de uma menina com uma forma rara de câncer

Image caption Foto de Rose, aos seis meses, levou a diagnóstico de retinoblastoma

A fotografia acima salvou uma vida.

Aos seis meses, Rose Lucking-Elhitmi, de Devon, no sul da Inglaterra, foi diagnosticada com retinoblastoma (tumor na retina), uma forma rara de câncer.

Os médicos identificaram a doença após o avô de Rose notar algo estranho na fotografia da neta.

"A gente estava de férias no Lake District e, por alguma razão, naquela ocasião usamos o flash, não sei por quê. Quando tiramos a foto, eu notei que ao invés dos olhos dela ficarem vermelhos, como era esperado, um ficou vermelho e o outro, branco", diz Terry Lucking, avô da menina.

Image caption Avô de Rose notou que um olho da neta ficou vermelho e outro branco em foto com flash

Rose estava com câncer no olho direto e com sinais iniciais de um tumor no esquerdo.

Os médicos conseguiram tratar o esquerdo, mas Rose terá que conviver com o tumor do olho direito por toda a vida.

Image caption Aos três anos, Rose recebeu prêmio por bravura na luta contra o câncer

Aos três anos, a menina recebeu nesta semana um prêmio especial por sua coragem, resiliência e paciência na luta contra o câncer.

"Ela ganhou esse prêmio pela bravura", conta Suzannah Lucking, mãe de Rose.

Image caption 'Você foi muito corajosa e forte', diz a mãe para a filha

Se dirigindo à filha, ela completa:

"Você subiu ao palco, pegou seu certificado, sua medalha, seu urso de pelúcia, e todo mundo aplaudiu, não foi? Porque você foi muito corajosa e forte."

Image caption Câncer de Rose encontra-se atualmente em fase de remissão

O câncer de Rose hoje encontra-se em remissão - quando não há sinais da presença da doença, mas ainda não se pode dizer que está curado.

Segundo os pais da menina, apesar de a filha não ter a visão no olho direito, ela leva uma vida ativa e feliz.