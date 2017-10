Treine seu cérebro: qual a cor do seu chapéu?

A BBC desafia você com mais um enigma.

Será que você consegue resolver?

Você está na prisão com Barry e Albert. Os três estão enfileirados olhando para a frente. Você é o primeiro da fila, seguido por Barry e depois Albert.

Um guarda tem três chapéus pretos e dois brancos. E coloca aleatoriamente na cabeça de vocês.

Albert pode ver o seu chapéu e o de Barry. Já Barry pode ver o seu, e você não pode ver o de ninguém.

Nenhum de vocês sabe a cor do chapéu que tem na cabeça.

O guarda desafia:

"Se alguém conseguir me dizer com 100% de segurança a cor do próprio chapéu, sem fazer referência ao dos outros, estão todos livres."

Ele pede a Albert para responder primeiro. Albert é uma pessoa muito honesta e inteligente, mas diz: "Não sei, não há como ter certeza".

O guarda pergunta então a Barry. Barry também é inteligente e racional, mas tampouco sabe a resposta. Ele se dirige a você e você diz a cor do seu chapéu com 100% de segurança.

O guarda não tem escolha a não ser libertar os três. Qual a cor do chapéu que você estava usando e como você sabia?

Role a página para saber a resposta.

A resposta

Você está usando um chapéu preto.

Para resolver o enigma, você deve pensar sobre o que os outros homens não conseguiram ver. Albert não poderia ter visto dois chapéus brancos. Do contrário, ele saberia que o seu era preto. Das duas, uma: ou Albert viu um chapéu preto e outro branco ou dois chapéus pretos. Desta forma, ele não podia ter certeza da cor do seu próprio chapéu.

Após ouvir Albert e saber que ele não poderia ter visto dois chapéus brancos, a única forma de Barry conseguir responder a pergunta seria se ele tivesse visto um chapéu branco na sua frente, o que significaria que o chapéu dele era preto. Mas Barry também não teve certeza. Portanto, você só pode estar usando um chapéu preto.

Enigma criado pela Fit Brains, uma empresa da Rosetta Stone.