Treine seu cérebro: você consegue medir o tempo usando fusíveis e fósforos?

Desafiamos você com mais um enigma.

Será que você consegue resolver?

Direito de imagem Getty Images

Sua missão é cronometrar 45 minutos, usando apenas dois fusíveis e fósforos.

Os dois fusíveis são feitos de materiais variados, então seus diferentes segmentos podem queimar em tempos distintos.

Cada fusível queima de ponta a ponta em exatamente uma hora.

Como você deve proceder?

A resposta

Coloque fogo em ambas as extremidades de um dos fusíveis e em apenas uma das pontas do outro.

No exato momento em que o primeiro fusível parar de queimar (o que levará 30 minutos), você deve atear fogo à outra extremidade do segundo fusível (do contrário, ele queimaria por mais 30 minutos).

O segundo fusível demorará mais 15 minutos para queimar. Tudo junto dá 45 minutos.

Enigma criado pelo BrainDen.com.