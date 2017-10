Os sintomas menos conhecidos do câncer de mama - além dos caroços no seio

O dia 19 de outubro marca o Dia Internacional contra o Câncer de Mama, doença que afeta centenas de milhares de pessoas em todo mundo - no Brasil, 57 mil casos foram diagnosticados em 2014, segundo as mais recentes estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A doença pode ser detectada em suas fases iniciais na maioria dos casos, o que cria mais chances de tratamento e cura - que podem chegar a 95% de acordo com alguns especialistas.

Daí a importância de observar possíveis sintomas e de procurar o médico em caso de observação de qualquer mudança incomum nos seios.

Há uma lista de 12 sinais que podem indicar algo de errado, mas que não necessariamente significam a presença da doença.

1) Engrossamento da pele

2) Sulco na mama

3) Crostas no mamilo

4) Secreção mamilar

5) Irritação ou dores

6) Afundamento do mamilo

7) Crescimento de veias

8) Protuberâncias

9) Úlceras

10) Mudanças na textura da pele que a deixam parecida com "casca de laranja"

11) Mudança de forma e/ou tamanho

12) Nódulos