A nova função do WhatsApp que permite que seus contatos saibam em tempo real onde você está

Image caption O aplicativo afirma que a nova função é simples e segura | Foto: WhatsApp

Você está à espera de uma pessoa que repete a cada cinco minutos: "estou chegando". E, depois de meia hora, começa a questionar a história de que o trânsito está complicado ou da emergência no meio do caminho.

Os atrasados poderão finalmente confirmar o álibi com a nova função do WhatsApp que permite ver, em tempo real, o trajeto e os movimentos de contatos sobre o mapa.

Além de útil na situação anedótica - ainda que muito frequente - da espera, a novidade também vai permitir que os usuários se sintam mais seguros, por exemplo, quando estão voltando para casa à noite e querem compartilhar a localização para que um amigo ou familiar acompanhe à distância o trajeto.

A localização não será compartilhada de forma aberta com toda a lista de contatos.

Direito de imagem AFP Image caption A nova função vai permitir que o trajeto dos usuários seja acompanhado à distância

"A função está protegida por criptografia de ponta e ponta e permite que o usuário controle quem pode acompanhar e por quanto tempo", destacou o aplicativo em comunicado sobre a privacidade dos usuários.

Em fase de testes, a opção de "compartilhar localização atual", que a companhia anunciou na quarta-feira, estará disponível nas próximas semanas tanto para os sistemas Android quanto para iOS.

Como funciona?

O WhatsApp já permite o compartilhamento de localização no mapa, mas sem a atualização da posição durante o deslocamento.

Ele pode ser acionado a partir de uma conversa particular ou em grupo, no ícone do clipe, no caso do sistema Android, ou no de seta, nos aparelhos de iPhone.

Direito de imagem AFP Image caption A função 'Compartilhar localização atual' estará disponível nas proximas semanas para sistemas Android e iOS

A nova função pode ser acessada da mesma forma. Em vez do clicar em "Compartilhar localização", contudo, o usuário deverá optar por "Compartilhar localização atual" e selecionar um intervalo de tempo - que pode ser encerrado antes.

No caso das conversas em grupo, todos os participantes poderão acompanhar o deslocamento em tempo real. Se mais de um fizer o compartilhamento, eles aparecerão simultaneamente no mesmo mapa.

Lançado em 2009, o WhatsApp tem cerca de um bilhão de usuários no mundo. Pouco mais de 10% desse total, 120 milhões, estão no Brasil.

Funções semelhantes estão disponíveis em outros aplicativos de trocas de mensagens, como Telegram, que fez seu anúncio na semana passada.

Também é possível informar a localização por meio do Google Maps e do Facebook Messenger.