Popularidade da tese de doutorado de Stephen Hawking derruba site da Universidade de Cambridge

Em pleno século 21, uma tese de doutorado escrita por um jovem físico britânico em 1966 levou ao colapso, nesta segunda-feira, do site de uma das universidades mais prestigiadas do mundo.

Tamanha popularidade seria de se estranhar, não fosse o autor do trabalho: Stephen Hawking, então com 24 anos.

Em menos de 12 horas, a tese, intitulada "As propriedades de um Universo em expansão", foi acessada por mais de 30 mil pessoas no site da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É o documento mais visitado no site da instituição.

O físico, considerado um dos mais respeitados por seu trabalho, que ajuda a entender melhor o Universo em que vivemos, sinalizou que permitiu a publicação da tese na íntegra para "inspirar as pessoas".

"Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, deve ter acesso livre e sem limites - não somente à minha pesquisa, mas a todos os trabalhos de destaque possibilitados pelo entendimento humano", acrescentou.

"É maravilhoso saber quantas pessoas mostraram algum interesse pela minha tese e que baixaram o documento. Espero que não se decepcionem."

Acesso livre

Image caption Hawking é autor de um bestseller, 'Uma breve história do tempo', e teve sua vida retratada no filme 'A Teoria de Tudo'

O documento disponibilizado para o público tem 134 páginas - e levou a tamanha procura que o site da universidade ficou fora do ar algumas vezes.

A vida e a obra de Hawking costumam envolver superlativos - ele é autor do best-seller Uma Breve História do Tempo e teve sua trajetória retratada no filme A Teoria de Tudo, indicado a cinco categorias do Oscar e vencedor em uma delas (melhor ator, com Eddie Redmayne, que interpreta o físico).

"Cada geração se apoia nas costas daqueles que vieram anteriormente, como eu fiz quando era um jovem estudante em Cambridge, inspirado pelo trabalho de Isaac Newton, James Clerk Maxwell e Albert Einstein", comemorou ele, de 75 anos.

Em nota, a Universidade de Cambridge afirmou que espera agora fomentar que outros acadêmicos permitam a publicação livre de seus trabalhos, tal como fez Hawking.

Image caption 'Cada geração se apoia nas costas daqueles que vieram anteriormente, como eu fiz quando era um jovem estudante em Cambridge, inspirado pelo trabalho de Isaac Newton, James Clerk Maxwell e Albert Einstein', comemorou Hawking | Imagem: Universidade de Cambridge

Quem é Stephen Hawking?

- Nascido em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, no Reino Unido.

- Ingressou na Universidade de Oxford em 1959, mas em 1963 foi diagnosticado com uma doença neurodegenerativa - que, segundo a equipe médica, lhe dava apenas dois anos de vida.

- Em 1974, apresentou sua teoria sobre os buracos negros e a radiação.

- Publicou, em 1988, o livro Uma Breve História do Tempo - que vendeu mais de 10 milhões de cópias.