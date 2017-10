Por que a 'saída do armário' de Kevin Spacey irritou celebridades, ativistas e fãs

Direito de imagem Getty Images Image caption Após a nota de Kevin Spacey, executivos da Netflix se disseram "preocupados" e anunciaram cancelamento de House of Cards

Se Kevin Spacey tivesse saído do armário há um ano, as reações provavelmente teriam sido muito diferentes das que ocorreram nesta segunda-feira.

O fato de uma das maiores celebridades de Hollywood assumir ser homossexual em um momento em que isso ainda é considerado como algo que prejudica as bilheterias de cinema provavelmente seria comemorado por muitos, especialmente pela comunidade LGBT.

Mas Spacey só assumiu após acusações de que teria assediado sexualmente um ator de 14 anos em 1986. Anthony Rapp disse ao site Buzzfeed que foi convidado pelo ator para uma festa e que ele parecia estar bêbado no momento do incidente.

Em uma nota publicada em seu perfil de Twitter, o ator de House of Cards pediu desculpas, afirmando não se lembrar do episódio. Em seguida, disse que "essa história me encorajou a abordar outras questões da minha vida". E continuou: "Eu amei e tive encontros românticos com homens durante toda a minha vida, e agora escolho viver como um homem gay".

Mas desde então, ele foi duramente criticado por celebridades, ativistas e até fãs nas redes sociais. Muitos o acusaram de usar sua sexualidade como "cortina de fumaça" para tirar a atenção das alegações de assédio sexual.

"Ele não tem passe livre (para o assédio) simplesmente porque é gay", disse Josh Rivers, editor da revista britânica Gay Times. "Um suposto comportamento predatório é condenável não importa a sexualidade da pessoa."

Para Rivers, "Kevin Spacey escolheu o momento errado para afirmar sua sexualidade, especialmente no momento em que está sendo acusado de algo muito ofensivo."

Segundo Rapp, Spacey o levou para sua cama durante a festa e deitou em cima dele, mas ele conseguiu se desvencilhar da situação.

Nesta segunda-feira, em meio à polêmica, a Netflix anunciou que a série House of Cards será cancelada após a próxima temporada. Em comunicado à revista americana TV Line, executivos da empresa disseram estar "muito preocupados" com as notícias sobre o ator.

Eles afirmaram, no entanto, que a decisão de cancelar a série havia sido tomada antes das revelações de Rapp e Spacey.

Direito de imagem Getty Images Image caption Anthony Rapp diz ter sido assediado por Spacey em uma festa para a qual o ator o convidou quando ele tinha 14 anos

'Subterfúgio'

Linda Riley, cofundadora do prêmio LGBT britânico também disse estar "decepcionada" com a decisão do ator. "Ele poderia ter saído do armário tantas vezes no passado e não o fez. Essa nota me pareceu bem manipuladora, para dizer a verdade. Ele tenta reconhecer o que fez, mas usa o fato de ser gay como subterfúgio."

O comunicado, publicado no domingo à noite, também causou reação negativa nas redes sociais, para além de ativistas LGBT.

A atriz Rose McGowan, que esteve em evidência no noticiário nas últimas semanas por causa da acusação de que o poderoso produtor Harvey Weinstein a teria estuprado, tuitou: "Tchau tchau, Kevin Spacey, é sua vez de chorar".

Mais de 80 mulheres, entre elas as atrizes Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Daryl Hannah, acusaram Weinstein de assédio. Ele nega as acusações, mas foi demitido de sua própria empresa. Outras atrizes e atores também têm falado à imprensa sobre situações de assédio que teriam vivido com diretores e produtores de cinema.

Também no Twitter, Anthony Rapp afirmou que decidiu revelar o episódio com Spacey "me apoiando nas muitas mulheres e homens corajosos que têm falado sobre o assunto, para, com sorte, iluminar a situação e fazer alguma diferença, quando eles fizeram por mim".

"Tudo o que eu queria dizer sobre essa experiência está na reportagem, e não tenho mais nada a comentar no momento."

Já o ator Jordan Gavaris, da série americana Orphan Black, disse: "Repitam comigo: assédio sexual não se trata de sexualidade, e, sim, de poder". E o comediante americano Billy Eichner afirmou, também no Twitter, que "Kevin Spacey acabou de inventar algo que não existia: um momento errado para sair do armário."

Pule Twitter post de @billyeichner Kevin Spacey has just invented something that has never existed before: a bad time to come out. — billy eichner (@billyeichner) 30 de outubro de 2017

Reforço de preconceito

O principal argumento dos críticos do comounicado de Spacey é que a associação entre sua revelação e a acusação de assédio pode dar combustível para afirmações preconceituosas sobre homens gays.

"Já existem pessoas sugerindo que homossexualidade e pedofilia estão relacionadas, e sabemos que elas não estão. Mas esse comunicado não faz nada para ajudar nisso", disse Josh Rivers, da Gay Times.

"Homofóbicos vão usar qualquer desculpa que tiverem. Ele facilitou o uso desse caso contra a comunidade, para reforçar essa visão preconceituosa que eles já têm."

Fãs do ator, inclusive no Brasil, disseram estar decepcionados com as alegações e com a resposta de Spacey. Alguns inclusive se dirigiram diretamente a ele no Twitter. "Que desserviço à comunidade LGBT, senhor Spacey", disse um brasileiro.

Pule Twitter post de @EKrominski Kevin Spacey não assediou um garoto de 14 anos por ser gay, ele fez isso por ser mau caráter. Se fosse hétero, a vítima seria uma garota. — Erick KROMINSKI (@EKrominski) 30 de outubro de 2017

Por causa de seus papeis de prestígio, como na série House of Cards, comentaristas da indústria de entretenimento também dizem que poderia ter sido bom para a carreira de Spacey assumir sua orientação sexual em outro momento da carreira.

"É ótimo que os atores LGBT possam dizer que são gays e isso não ser nada demais. Mais e mais estão saindo do armário todos os dias. Não acho que seria um problema para ele", diz Linda Riley.

Para Rivers, as críticas da comunidade também se relacionam às dificuldades que a maioria dos LGBT enfrenta no processo de afirmação de sua sexualidade.

"Muitos de nós sacrificaram tantas coisas para sair do armário. É algo corajoso de fazer. E deve ser associado com coragem, não com uma manobra para desviar a atenção."