'Achava que morreríamos quando nosso líder morresse': exilados contam como é viver na Coreia do Norte

A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do planeta. Vive praticamente isolado do resto do mundo e ganhou holofotes neste ano devido a um programa de armas que tem preocupado a comunidade internacional. O problema é que o país – que se tornou uma ditadura com traços stalinistas - quer ter armas nucleares.

É nesse cenário que a população enfrenta restrições no cotidiano e é levada, por exemplo, a ter uma imagem distorcida sobre outras áreas, como a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Neste vídeo, quatro norte-coreanos que conseguiram escapar do regime explicam como era sua vida e e do que mais sentem falta.