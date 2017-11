O app de paquera para polígamos que está provocando polêmica na Indonésia

Funciona como qualquer outro aplicativo de paquera: você faz um perfil com fotos suas e procura pessoas atraentes para marcar um encontro. A única diferença do app Ayopoligami é que seu público-alvo são homens polígamos na Indonésia.

Lançado em outubro, o app é descrito como “uma plataforma para dar match entre homens muçulmanos com mulheres prontas para fazer parte de uma família grande”.

O funcionamento do aplicativo AyoPoligami é bem parecido com o do Tinder, mas mais de 60% de seus usuários são homens procurando mais uma esposa. E há também uma seção onde homens polígamos compartilham problemas e conselhos sobre como lidar com mais de uma união ao mesmo tempo.

“Nós sempre compartilhamos os problemas que tivemos e como lidar com eles. Através desse compartilhamento, eu adquiri conhecimento sobre como ter dois lares”, diz Iyus Yusuf Fasyiyah, usuário do app casado com duas mulheres.

Apesar de ser legal, a poligamia não é bem vista na Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo. Os homens podem casar com até 4 mulheres com o consentimento das esposas.

Zakia Tunisa, ativista de direitos das mulheres, reclama que o app "incentiva que a poligamia seja aceita na sociedade e talvez até influencie as mulheres a aceitá-la".