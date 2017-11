O momento em que peixe abocanha pássaro em documentário da BBC

Em um remoto atol nas ilhas Seychelles, um grupo de 50 xaréus gigantes (Caranx ignobilis) tenta capturar filhotes de andorinhas-do-mar.

É um jogo em que vence o mais esperto.

Os filhotes de aves tentam se manter fora d'água pelo maior tempo possível, mas o cérebro do peixe consegue calcular sua altitude, sua velocidade e sua trajetória.

É só questão de tempo até que os xaréus consigam se alimentar.

A cena é mostrada no documentário da BBC Blue Planet 2, que mostra a vida e o comportamento dos animais em mares, oceanos e corais, e vai ao ar no canal BBC One, na Grã-Bretanha.

A série será exibida no canal Discovery da América Latina no início de 2018.