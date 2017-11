O lago tóxico no fundo do oceano onde animais se arriscam em busca de alimento

No fundo do Golfo do México, há um local mortal mesmo para os resistentes animais que vivem nas profundezas do oceano.

A equipe do documentário Blue Planet 2, da BBC, foi até lá investigar esse lago submerso, que é altamente tóxico.

O local é frequentemente visitado por animais como enguias, lulas e peixes, que buscam de comida nos seus arredores.

Alguns deles até mesmo se aventuram a mergulhar nessa perigosa camada de água.

Permanecer por muito tempo nela, porém, pode levar a um choque por intoxicação por causa do alto nível de sal.

Esse fenômeno é criado por erupções de gás metano que criam esses lagos de água muito salgada, cinco vezes mais pesada que a restante do oceano - por isso fica no fundo do mar.

As cenas do documentário mostram o que acontece com os animais que se aventuram a entrar nesses espaços.

Uma enguia sai dessa água e começa a ser contorcer e a ter espasmos. Seu corpo parece dar nós em si mesmo.

Após algum tempo, ela se recupera e nada para longe, mas os corpos de animais encontrados ali indicam que muitos não têm essa sorte.

A série Blue Planet 2 será exibida no canal Discovery da América Latina no início de 2018.