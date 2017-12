Um fascinante mergulho em uma floresta de algas

Image caption No fundo do mar, é possível encontrar uma fascinante vegetação que se forma em águas rasas | Foto: Our Blue Planet

No fundo do mar, há verdadeiras florestas subaquáticas. Elas normalmente se formam em águas rasas, com crescimento denso de várias espécies diferentes de algas, conhecidas como "kelps".

Mergulhadores têm desbravado essas áreas, consideradas um dos mais dinâmicos habitats do planeta.

Um vídeo em 360 graus produzido por BBC Earth e Alucia Productions, oferece a oportunidade de acompanhar mergulhadores e explorar esse ecossistema especial. Veja:

Pule YouTube post de BBC Brasil Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de BBC Brasil

As florestas de kelps são essenciais para a regulação da cadeia alimentar marítima. São muitas as espécies que dependem dessas algas para se alimentar e buscar refúgio.

Algumas espécies podem chegar a até 45 metros de altura, e predadores marítimos normalmente caçam nos longos corredores formados por elas.

No vídeo, os mergulhadores mostram diferentes ângulos de uma dessas florestas ameaçadas pelas mudanças climáticas e poluição do mar.

O conteúdo do vídeo também está disponível no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube e faz do projeto digital colaborativo batizado de Nosso Planeta Azul (Our Blue Planet), que tem como objetivo mostrar porque os oceanos são tão especiais.

Veja os outros vídeos da série: